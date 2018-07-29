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Вкусная красная рыба выбросилась на берег в Приморье
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Вкусная красная рыба выбросилась на берег в Приморье 

Primpress 29 июля 2018
Фото: Primpress
В Приморье на берег реки выбросилось несколько особей горбуши, сообщает PRIMPRESS.
Инцидент произошел в Дальнегорском районе, на реке Рудная.
«Чем-то потравили. Горбушка зашла, серебряночка, сдохла», — рассказал очевидец произошедшего, снявший все на видео.
По словам молодого человека, на берегу он насчитал более шести выбросившихся особей одного из самых вкусных видов красной рыбы.
Автор видео полагает, что рыба могла погибнуть из-за попадания химикатов в реку. В комментариях к ролику пользователи усомнились в правдоподобности этой версии, заявив, что рыба обычно погибает сразу после нереста. Однако им возразили, что для нереста горбуши еще рано: «Рыба-серебро во время нереста чернеет, еще больше месяца ждать».
A post shared by Дпс Контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Jul 27, 2018 at 4:30pm PDT
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