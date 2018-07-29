Нашествие полчища кенгуру в Австралии попало на видео

Жители Австралии забили тревогу из-за нашествия кенгуру. Стада диких животных портят сельскохозяйственные угодья. Это приводит к невозможности выпаса овец.

Жительница штата Новый Южный Уэльс Мари Харли сняла на видео тысячу кенгуру, бегущих через ее пастбище, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail. Видео, опубликованные в Youtube набрало более 800 тысяч просмотров за неделю. По словам автора ролика, она надеялась привлечь внимание к проблеме перенаселения кенгуру в Австралии.

Численность кенгуру в Австралии за последние годы удвоилась и продолжает расти. Всего на Зеленом континенте зафиксировано 46 миллионов особей этих сумчатых животных.