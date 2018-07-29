Ещё
Нашествие полчища кенгуру в Австралии попало на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нашествие полчища кенгуру в Австралии попало на видео 

Российская Газета 21 час назад
Фото: Российская Газета
Жители Австралии забили тревогу из-за нашествия кенгуру. Стада диких животных портят сельскохозяйственные угодья. Это приводит к невозможности выпаса овец.
Жительница штата Новый Южный Уэльс Мари Харли сняла на видео тысячу кенгуру, бегущих через ее пастбище, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail. Видео, опубликованные в Youtube набрало более 800 тысяч просмотров за неделю. По словам автора ролика, она надеялась привлечь внимание к проблеме перенаселения кенгуру в Австралии.
Численность кенгуру в Австралии за последние годы удвоилась и продолжает расти. Всего на Зеленом континенте зафиксировано 46 миллионов особей этих сумчатых животных.
Российская Газета: последние новости
Проглотившая акулу гигантская рыба попала на видео В Японии в возрасте 117 лет скончался самый пожилой человек на планете Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?34
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала39
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле4
ОБСЕ хочет в Крым3
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение