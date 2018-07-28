Видео с малышом Кудрявцевой умилило пользователей

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От Леры Кудрявцевой сбежал кот (03.04.2017) Телеведущая поделилась с поклонниками печальной новостью. Как говорят остряки, чтобы мужчину любили женщины — нужно быть богатым и красивым, либо котом. Это утверждение точно относится к домашнему любимцу Леры Кудрявцевой — коту по имени Фофа. Шотландский вислоухий красавец пользуется успехом у публики, а свежее видео, которое опубликовал Макаров, лишний раз явилось доказательством.

На видео Фофа старательно умывается, показывая свою чистоплотность. Пост привел подписчиков в восторг. Особенно их умилил серебряный ошейник и глаза пушистика, которые сверкали как фары. «Суперский кот!», «Лапушка!», «Красавец!», «Милота какая!», «Мультяшный котик!», «Дальний свет включил!» — написали они.

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Стоит отметить, что у Фофы есть свой профиль в соцсетях. В статусе мурлыки говорится, что он появился на свет 18 ноября 2014 года, его родители принадлежали к богеме, но это не помешало ему получить хорошее воспитание. Далее уточняется, что кот очень умен, ласков и обожает чистоту.

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Хотя в аккаунте у Фофы менее 90 публикаций, на его страничку подписано более 20 тысяч подписчиков, пишет сайт Dni.ru.