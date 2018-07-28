Нагиев посетовал на некомфортные условия труда

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Дмитрий Нагиев заработал четыре миллиона за один вечерПока все звезды шоу-бизнеса колесят по фестивалям и дают сольные летние концерты, популярный актер и телеведущий провел в Барнауле пышную свадьбу. Не секрет, что профессия артиста — это не только цветы, овации и большие гонорары, но и труд, причем порой адский. Что только не приходится преодолевать звездам: то худеть до истощения, то, наоборот, набирать лишний вес, не говоря уже о том, что порой съемки проходят в условиях, далеких от пятизвездочных отелей.

Вот и Дмитрию Нагиеву в этот раз не очень повезло с погодой. Популярный ведущий принимает участие в проекте, съемки которого проходят под палящим солнцем. У себя в профиле артист поделился фото. На нем он запечатлен в рубашке, поверх которой надет довольно плотный пиджак. «Бесит, когда на работе не можешь грызть семечки и ходить в трусах», — посетовал артист на далекие от идеала условия труда.

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Пост звезды не остался без внимания подписчиков. Пользователи выразили сочувствие своему кумиру, заметив, что звезда такой величины может позволить себе нарушить дресс-код и сниматься в исподнем, поедая семечки. Поклонники выразили мнение, что Нагиев и в одном нижнем белье не потеряет свой лоск и достоин ходить в том, в чем ему комфортно, пишет сайт Dni.ru.