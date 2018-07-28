Ещё
«Наполи» не будет подписывать Сабали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Наполи» не будет подписывать Сабали 

Soccer News 28 июля 2018
Фото: Soccer News
«Наполи» не будет подписывать защитника «Бордо» Юссуфа Сабали, сообщает Sky Sport.
По информации источника, неаполитанский клуб отказался от трансфера 25-летнего сенегальца из-за его проблем со здоровьем.
Soccer News: последние новости
Легендарный тренер обратился к болельщикам после тяжелой болезни Официально: "Реал" представил Лунина "Атлетико" объявил о переходе игрока сборной Португалии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?34
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала39
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле4
ОБСЕ хочет в Крым3
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение