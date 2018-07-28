«Наполи» не будет подписывать Сабали

«Наполи» не будет подписывать защитника «Бордо» Юссуфа Сабали, сообщает Sky Sport.

По информации источника, неаполитанский клуб отказался от трансфера 25-летнего сенегальца из-за его проблем со здоровьем.