Езил дал автограф судье на желтой карточке. Видео

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил дал автограф судье перед матчем Международного кубка чемпионов с «ПСЖ». Рефери попросил об этом немецкого хавбека в подтрибунном помещении перед игрой. Интересно, что свой автограф Езил оставил на желтой карточке.

Отметим, что Езил открыл счет в этом поединке уже на 13-й минуте.

The referee has Mesut Ozil signing his yellow card 😂 pic.twitter.com/stDMI6qvWV

— FootballMedia (@FootbaIIMedia) 28 июля 2018 г.