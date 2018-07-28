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Место и время определены: Audi e-tron дебютирует 17 сентября в Сан-Франциско
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Место и время определены: Audi e-tron дебютирует 17 сентября в Сан-Франциско 

Car.ru 28 июля 2018
Фото: Car.ru
Официально объявлено, что Audi e-tron покажут миру 17 сентября. Презентация состоится в Сан-Франциско.
Изначально планировалось, что Audi представит готовый к серийному выпуску e-tron 30 августа во время саммита Audi в Брюсселе, но затем генеральный директор компании был арестован из-за скандала по «Дизельгейту» всем уже изрядно поднадоевшему. Эта неприятность заставила «Ауди» сдвинуть дебют новинки на более поздние сроки. Сначала в принципе не могли даже ничего ориентировочного сказать относительно новой даты, но вот в итоге полностью определились. Ура!
Это первый из трёх электромобилей, которые в Audi планируют представить к 2020 году. Сам e-tron мы в последнее время часто и много видели по тизерам, концептуальный прообраз показали вообще ещё в 2015 году. Уже тогда автомобиль всех поразил, сразил!
Are you ready for the future of electric? U. S. reservations for the Audi e-tron — the first all-electric Audi — will open Sept. 17: https://t.co/j2pqCU9CK9 #etron pic.twitter.com/UwvgKAp8cR
— Audi (@Audi) 26 июля 2018 г.
Полные технические характеристики будут раскрыты на специальном мероприятии в Сан-Франциско. При этом мы знаем, что в движение Audi e-tron станут приводить два электромотора суммарной мощностью 360 лошадиных сил. Плюс обещают возможность кратковременного принудительного повышения «лошадок». Заказы же начнут оформлять как раз с 17 сентября.
Отметим, что главная особенность машины — это так называемые «виртуальные» зеркала. Проще говоря — мониторы, на которые идёт картинка.
Stands out even in camo. The #etron paid a visit stateside during the #NYCEprix. Learn more: https://t.co/j2pqCTS1lz pic.twitter.com/H7vQgMThsg
— Audi (@Audi) 15 июля 2018 г.
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