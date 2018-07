Место и время определены: Audi e-tron дебютирует 17 сентября в Сан-Франциско

Официально объявлено, что Audi e-tron покажут миру 17 сентября. Презентация состоится в Сан-Франциско

Изначально планировалось, что Audi представит готовый к серийному выпуску e-tron 30 августа во время саммита Audi в Брюсселе , но затем генеральный директор компании был арестован из-за скандала по «Дизельгейту» всем уже изрядно поднадоевшему. Эта неприятность заставила «Ауди» сдвинуть дебют новинки на более поздние сроки. Сначала в принципе не могли даже ничего ориентировочного сказать относительно новой даты, но вот в итоге полностью определились. Ура!

Это первый из трёх электромобилей, которые в Audi планируют представить к 2020 году. Сам e-tron мы в последнее время часто и много видели по тизерам, концептуальный прообраз показали вообще ещё в 2015 году. Уже тогда автомобиль всех поразил, сразил!

Полные технические характеристики будут раскрыты на специальном мероприятии в Сан-Франциско. При этом мы знаем, что в движение Audi e-tron станут приводить два электромотора суммарной мощностью 360 лошадиных сил. Плюс обещают возможность кратковременного принудительного повышения «лошадок». Заказы же начнут оформлять как раз с 17 сентября.

Отметим, что главная особенность машины — это так называемые «виртуальные» зеркала. Проще говоря — мониторы, на которые идёт картинка.

