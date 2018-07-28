Под Самарой выловили 70-килограммового сома

В пятницу, 27 июля, самарские рыбаки близ протоки Шелехметская выловили из Волги сома массой 70,6 кг. Об этом сообщает samara.kp.ru.

Длина рыбы 2,1 метр. «Интересно, откуда у нас такая рыба и сколько ему лет», — задаются вопросами самарцы.