Вести из соцсетей: Броунер веселит людей пробежками голышом, Головкин тоже бегает

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Рэй Бельтран: Семья — моя мотивация и сила…

My family my strength my motivation reaping @setcoautobody #teambeltran sponsor @edgarjrbeltran @eltazzbeltran @edluray2 #edenbeltran

Публикация от Ray Beltran (@beltranboxing)

26 Июл 2018 в 8:53 PDT …а тем временем Хосе Педраса проходит подготовку в Пуэрто-Рико

25 de agosto en Arizona por #titulomundialwbo #enfoquetotal #puertorico

Публикация от Jose Pedraza (@sniper.pedraza)

25 Июл 2018 в 6:53 PDT Увидим ли мы мегафайт Майки — Лома?

Mikey returns this Saturday, a potential fight with Loma looks if he wins. Who’d win #LomaGarcia?

Публикация от Loma GGG Golovkin boxing (@boxinghypefotos)

25 Июл 2018 в 2:39 PDT Эндрю Табити поддерживает Нигерию

Flav Support Nigeria @flavrxtracts @flavrxnv @flav.or Публикация от OMOTUNDE BEASTTABITI (@andrew_tabiti)

25 Июл 2018 в 9:05 PDT Его величество Супермен соизволил дать интервью

Press Conference interview

Публикация от Adonis Stevenson (@adonissuperman)

26 Июл 2018 в 10:25 PDT Эдриэн Броунер бегает нагишом по отелю

I’m faster than @6ix9ine

Публикация от Adrien AB Broner (@adrienbroner)

27 Июл 2018 в 9:49 PDT Шон Портер не может дождаться 8-го сентября и услышать: «…and the new!»

Can’t wait to hear those words on September 8 for the second time as a pro … AND THE NEW! #ThePorterWay #Blessed

Публикация от Shawn Porter (@showtimeshawnp)

27 Июл 2018 в 10:55 PDT Эррол Спенс отужинал с большой боксёрской семьёй

Great Dinner with my boxing family

Публикация от Derrick D James (@derrickdjames1)

26 Июл 2018 в 10:17 PDT Почти улыбающийся Александр Емельяненко

Хороший день у меня сегодня! #Россия

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

27 Июл 2018 в 11:09 PDT У Джарелла Миллера нет ни страха, ни жалости

I came to far to Turn back now my time is coming they can hate all they want soon or later THE WHOLE WORLD WILL SEE. No FEAR NO MERCY — I AM JARRELL

Публикация от JARRELL BIGBABY MILLER (@bigbabymiller)

26 Июл 2018 в 6:50 PDT Известный фотограф Мигель Салазар с Сергеем Ковалёвым

Quality not Quantity #Krusher #teamkovalev #boxing #kovalevalvarez #klimasmanagement #russia #mexico

Публикация от Miguel Salazar (@vortexphoto)

26 Июл 2018 в 2:31 PDT А это Крашер на работе…

#KRUSHER Getting ready to #KovalevAlvarez

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

25 Июл 2018 в 1:41 PDT …настоящий мужик!

@sergeykrusherkovalev ready to defend his world title #krusher #teamkovalev #klimasmanagement #kovalevalvarez @main_events @hboboxing @boxing_laboratory #salazar #levels #russia

Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement)

26 Июл 2018 в 4:54 PDT Канело Альварес эмоционально избивает лапы тренера…

Canelo in camp for #CaneloGGG2

Публикация от Loma GGG Golovkin boxing (@boxinghypefotos)

25 Июл 2018 в 7:47 PDT …а Геннадий Головкин продолжает набирать форму

WBC World Middleweight Champion @gggboxing in training camp for September 15th #CaneloGGG2 #WBC #GreenBelt #HopeAndGlory #BoxingInspires #GennadyGolovkin #GGG Публикация от World Boxing Council (@wbcboxing)

25 Июл 2018 в 3:55 PDT Беги, Гена, беги…

Публикация от Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing)

25 Июл 2018 в 8:58 PDT …и береги печень от коварного Альвареса

@canelo training for the KO against @gggboxing

Публикация от The Bible Of Boxing (@ringtv)

25 Июл 2018 в 3:42 PDT «Король» Амир Хан поздравляет свою королеву с днём рождения

‪Happy birthday to my queen @faryalmakhdoom love from me Lamaisah and Alayna ‬

Публикация от Amir Khan (@amirkingkhan)

27 Июл 2018 в 12:15 PDT Дмитрий Бивол вминает грушу

Summer bod on check for the Jersey Shore Finishing the week with a bang then off to NJ @vsenabox — #teambivol #vsenabox #worldofboxing #newjersey #boxing #boxingmatch #boxeo

Публикация от Dmitry Bivol (@bivol_d)

27 Июл 2018 в 7:27 PDT Хорхе Линарес работает на лапах…

#teamlinares

Публикация от? (@jorgelinares)

25 Июл 2018 в 7:10 PDT …и позирует для рекламы

I’m going to bring the heat @venumofficial @grandenterprises_ • #TeamLinares #GrandEnterprises #DiaquinoDestinations #Jorgelinares #Ninodeoro #Venezuela #Lasvegas #Goldenboy #México #USA #Japan #Venum #Bohooman #Teamusana #Teiken #Usanainc #Goldenboyboxing #Bóxer #Ringtv #Delahoyatv #nevada #bouldercity #eldoradodrylakebed

Публикация от? (@jorgelinares)

27 Июл 2018 в 10:05 PDT Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.