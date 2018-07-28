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Царь-рыба: в Самарской области рыбак поймал в Волге сома весом 70 кг
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Царь-рыба: в Самарской области рыбак поймал в Волге сома весом 70 кг 

63.ru 28 июля 2018
Фото: 63.ru
Длина рыбы превышает 2 метра
Для жителя Самарской области отдых на реке закончился рекордным уловом. По словам рыбака, недалеко от поселка Шелехмет ему удалось поймать сома-гиганта. Он поделился фотографиями добычи в соцсетях.
— Вес чудо-рыбы 70,6 кг, а длина — 2,1 м! — рассказал рыболов. — Если сравнивать, то она даже больше меня.
Однако пользователи соцсетей предположили, что рыба очень старая, и практически никакой пользу от ее поимки не будет.
— Она насквозь пропахла тиной наверняка. Есть ее невозможно. Надо отпустить, — пояснили горожане.
В начале июня рыбаки отмечали свой профессиональный праздник. 63.ru собрал самые запоминающиеся уловы. Глядя на некоторые фото, сложно поверить, что это не фотошоп.
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