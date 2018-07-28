Царь-рыба: в Самарской области рыбак поймал в Волге сома весом 70 кг

Длина рыбы превышает 2 метра

Для жителя Самарской области отдых на реке закончился рекордным уловом. По словам рыбака, недалеко от поселка Шелехмет ему удалось поймать сома-гиганта. Он поделился фотографиями добычи в соцсетях.

— Вес чудо-рыбы 70,6 кг, а длина — 2,1 м! — рассказал рыболов. — Если сравнивать, то она даже больше меня.

Однако пользователи соцсетей предположили, что рыба очень старая, и практически никакой пользу от ее поимки не будет.

— Она насквозь пропахла тиной наверняка. Есть ее невозможно. Надо отпустить, — пояснили горожане.

В начале июня рыбаки отмечали свой профессиональный праздник. 63.ru собрал самые запоминающиеся уловы. Глядя на некоторые фото, сложно поверить, что это не фотошоп.