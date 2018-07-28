В Башкирии массово гибнет рыба

В Благовещенске ухудшилась ситуация с местным прудом. Как рассказал ГорОбзор.ру депутат городского совета Сергей Жуков, погибла вся рыба.

-Берег водоема усыпан рыбой разного размера, — говорят горожане.

Жители города узнали из письма Министерства природопользования и экологии Башкирии , что хозяином пруда является «Арматурный завод».

— Работы на пруду планируются на 2021-2020 годах, — рассказал Сергей Жуков

Напомним, жители города заявили о сбросе промышленных отходов в пруд на реке Потехе. По данным Жукова, причиной могли стать промотходы от «Турбаслинской птицефабрики» в Благовещенске.

Берег водоема усыпан рыбой разного размера.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook