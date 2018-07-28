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В Башкирии массово гибнет рыба
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В Башкирии массово гибнет рыба 

ГОРОБЗОР.РУ 28 июля 2018
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Благовещенске ухудшилась ситуация с местным прудом. Как рассказал ГорОбзор.ру депутат городского совета Сергей Жуков, погибла вся рыба.
-Берег водоема усыпан рыбой разного размера, — говорят горожане.
Жители города узнали из письма Министерства природопользования и экологии Башкирии, что хозяином пруда является «Арматурный завод».
— Работы на пруду планируются на 2021-2020 годах, — рассказал Сергей Жуков.
Напомним, жители города заявили о сбросе промышленных отходов в пруд на реке Потехе. По данным Жукова, причиной могли стать промотходы от «Турбаслинской птицефабрики» в Благовещенске.
Берег водоема усыпан рыбой разного размера.
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