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Россияне делятся фотографиями самого длительного лунного затмения ХХI века
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Россияне делятся фотографиями самого длительного лунного затмения ХХI века 

РИА Новости 28 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские пользователи соцсетей делятся фотографиями самого продолжительного затмения Луны в XXI веке.
#луна #затмение pic.twitter.com/J6BuEE0i12
— Расул Кадиев (@kadievrasul) 27 июля 2018 г.
Публикация от Olegario Nakaryakoff (@olegario_art)
27 Июл 2018 в 4:52 PDT  Затмение спутника Земли началось в пятницу в 21.24 мск и продлилось до 1.19 мск субботы. Оно длилось так долго из-за того, что Луна находилась близко к апогею (к точке максимального удаления от Земли) и была значительно меньше тени, отбрасываемой Землей. !Представляю вам! — Великое противостояние Марса и Солнца — Полное лунное затмение Вот эта верхняя точечка — Луна А под ней точка — Марс *Жаль, что фотографии не передают того, что на самом деле мы видим сейчас*#EclipseLunar #лунноезатмение pic.twitter.com/EE3fF9sWIz
— ★ Ким мамочка Чунмён ★ (@blackpearl_ks) 27 июля 2018 г.
Луну потихоньку кто-то ест. Пока не кровавая и вампиров не видать. #ночь #затмение #космос #луна #moon #bloodmoon pic.twitter.com/XHV2mVe5rQ
— Трой Андрей (@Troy251978) 27 июля 2018 г.
Когда Луна полностью оказалась в тени нашей планеты, она окрасилась в багрово-красный цвет.
Публикация от Alexey Zhiryakov (@alexeyzhiryakov)
27 Июл 2018 в 11:12 PDT  Шикарно Сделано на IPhone 7 Plus #Луна #затмение #лунноезатмение2018 #лунноезатмение #кроваваялуна pic.twitter.com/5EB6U6abQr
— КрутаяРыба (@0bnaf4vtz4iiA6D) 27 июля 2018 г.
​Затмение можно было наблюдать со всей территории России, даже на Дальнем Востоке оно было заметно, но уже под утро. Лучше всего лунное затмение просматривалось на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале.
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