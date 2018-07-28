Россияне делятся фотографиями самого длительного лунного затмения ХХI века

МОСКВА , 28 июл — РИА Новости . Российские пользователи соцсетей делятся фотографиями самого продолжительного затмения Луны в XXI веке.

#луна #затмение pic.twitter.com/J6BuEE0i12

— Расул Кадиев (@kadievrasul) 27 июля 2018 г.

Публикация от Olegario Nakaryakoff (@olegario_art)

27 Июл 2018 в 4:52 PDT Затмение спутника Земли началось в пятницу в 21.24 мск и продлилось до 1.19 мск субботы. Оно длилось так долго из-за того, что Луна находилась близко к апогею (к точке максимального удаления от Земли) и была значительно меньше тени, отбрасываемой Землей. !Представляю вам! — Великое противостояние Марса и Солнца — Полное лунное затмение Вот эта верхняя точечка — Луна А под ней точка — Марс *Жаль, что фотографии не передают того, что на самом деле мы видим сейчас*#EclipseLunar #лунноезатмение pic.twitter.com/EE3fF9sWIz

— ★ Ким мамочка Чунмён ★ (@blackpearl_ks) 27 июля 2018 г.

Луну потихоньку кто-то ест. Пока не кровавая и вампиров не видать. #ночь #затмение #космос #луна #moon #bloodmoon pic.twitter.com/XHV2mVe5rQ

— Трой Андрей (@Troy251978) 27 июля 2018 г.

Когда Луна полностью оказалась в тени нашей планеты, она окрасилась в багрово-красный цвет.

Публикация от Alexey Zhiryakov (@alexeyzhiryakov)

27 Июл 2018 в 11:12 PDT Шикарно Сделано на IPhone 7 Plus #Луна #затмение #лунноезатмение2018 #лунноезатмение #кроваваялуна pic.twitter.com/5EB6U6abQr

— КрутаяРыба (@0bnaf4vtz4iiA6D) 27 июля 2018 г.