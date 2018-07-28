Россияне делятся фотографиями самого длительного лунного затмения ХХI века 

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские пользователи соцсетей делятся фотографиями самого продолжительного затмения Луны в XXI веке.
#луна #затмение pic.twitter.com/J6BuEE0i12
— Расул Кадиев (@kadievrasul) 27 июля 2018 г.
Публикация от Olegario Nakaryakoff (@olegario_art)
27 Июл 2018 в 4:52 PDT Затмение спутника Земли началось в пятницу в 21.24 мск и продлилось до 1.19 мск субботы. Оно длилось так долго из-за того, что Луна находилась близко к апогею (к точке максимального удаления от Земли) и была значительно меньше тени, отбрасываемой Землей. !Представляю вам! — Великое противостояние Марса и Солнца — Полное лунное затмение Вот эта верхняя точечка — Луна А под ней точка — Марс *Жаль, что фотографии не передают того, что на самом деле мы видим сейчас*#EclipseLunar #лунноезатмение pic.twitter.com/EE3fF9sWIz
— ★ Ким мамочка Чунмён ★ (@blackpearl_ks) 27 июля 2018 г.
Луну потихоньку кто-то ест. Пока не кровавая и вампиров не видать. #ночь #затмение #космос #луна #moon #bloodmoon pic.twitter.com/XHV2mVe5rQ
— Трой Андрей (@Troy251978) 27 июля 2018 г.
Когда Луна полностью оказалась в тени нашей планеты, она окрасилась в багрово-красный цвет.
Публикация от Alexey Zhiryakov (@alexeyzhiryakov)
27 Июл 2018 в 11:12 PDT Шикарно Сделано на IPhone 7 Plus #Луна #затмение #лунноезатмение2018 #лунноезатмение #кроваваялуна pic.twitter.com/5EB6U6abQr
— КрутаяРыба (@0bnaf4vtz4iiA6D) 27 июля 2018 г.
Затмение можно было наблюдать со всей территории России, даже на Дальнем Востоке оно было заметно, но уже под утро. Лучше всего лунное затмение просматривалось на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале.