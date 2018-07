Кровавая Луна-2018: фото из разных стран мира

Кровавая Луна-2018 в фото из разных стран мира. — Газета «Гардианм

2018's blood moon seen around the world — in pictures https://t.co/1ShCSpUgwm

​. @MISanchezAFP в течение месяца освещал беспорядки в Никарагуа , в стране, которая оказалась в ситуации, которую некоторые характеризую как „хуже чем война“. — Информационное агентство „Франс-пресс“ . @MISanchezAFP looks back at the month spent covering the unrest in Nicaragua as the country descended into a situation that some said is „worse than the war“ https://t.co/qi5TMDDELz pic.twitter.com/MNuCHmrJ1F

— AFP news agency (@AFP) 27 июля 2018 г.

​Около 400 ветеранов Второй мировой войны умирают ежедневно. Это означает, что однажды при жизни этого этого поколения скончается последний. Когда это случится, мы осознаем, что 20 век действительно завершился. — Газета „Нью-Йорк Таймс“

Around 400 World War II veterans are dying a day, meaning that sometime within this generation, all will be deceased. When that happens, it will feel like the 20th century has truly ended. https://t.co/IAtAnXZGy0

— NYT Opinion (@nytopinion) 28 июля 2018 г.

​Инвестиции частного бизнеса рванули с 1,8% до моего прихода в Белый Дом до 9,4% в этом году — и это значит РАБОТА, РАБОТА, РАБОТА! — Дональд Трамп , президент США

Private business investment has surgрed from 1.8 percent the year BEFORE I came into office to 9.4 percent this year — that means JOBS, JOBS, JOBS! pic.twitter.com/evO63CpqPP

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 июля 2018 г.

After a devastating wildfire in Greece, volunteers help save injured, traumatized dogs and cats https://t.co/cqkfmJ8xNs

— AP Europe (@AP_Europe) 27 июля 2018 г.