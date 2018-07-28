Кровавая луна взошла: ростовчане делятся в сети фотографиями редкого природного явления 

В ночь на субботу жители России могли наблюдать самое продолжительное за XXI век лунное затмение. Оно продлилось 1 час 43 минуты. Если вы по каким-то причинам не смогли увидеть редкое природное явление, не печальтесь — самые яркие кадры от жителей Ростова и Роствоской обалсти мы собрали в фотоподборке.
Ну чтоже, луна есть? Есть. Она красная? Красная, вроде как даже видно) Ну а бонусом несколько фотографий фаз раскрытия луны😀 -— А на последнем фото, мой тренировочный «выстрел» в домашних условиях по солнцу. Получились очень классные «блестяшки» 😃 Всем приятного просмотра) -— #moon #redmoon #rostov #rnd #rostovondon #rostovamdon #rostovinst #foto #photo #eclips #луна #MaxSim #MaxSimArt #MaxSimPhoto #СимоненкоМаксим #кровавая #кровавая_луна #красный #небо #ночь #sky #night #spark #sun #light #ростов #рнд #blood #bloodnight #witchtime Публикация от MaxSimArt (Симоненко Максим) (@w. h. y__n. o. t) 27 Июл 2018 в 8:33 PDT Ну и немного романтики. Очень редкое астрономическое явление -полное лунное затмение. Такое можно наблюдать крайне редко. Публикация от Weendetta Original (@weendetta) 27 Июл 2018 в 9:20 PDT #ЛунноеЗатмение #КраснаяЛуна #ПарадПланет #RedMoon Публикация от ПК АДРЕНАЛИН (@paintballvolgodonsk) 27 Июл 2018 в 3:23 PDT Наблюдали затмение? Публикация от Zабор Ростов-на-Дону | Ростов (@zabor_rnd) 27 Июл 2018 в 9:49 PDT #вотэтода# Публикация от Елена Лютикова (@lutikova_el) 27 Июл 2018 в 12:43 PDT Затмение Луны и противостояние Марса — 27/07/2018 в донской обсерватории. #затмение #лунноезатмение А знаете ли Вы, что жизнь на Земле вышла из воды благодаря Луне? А Луна — бывшая часть нашей планеты Публикация от Mike (@seeexzet) 27 Июл 2018 в 4:37 PDT В следующий раз увидеть полное лунное затмение удастся нескоро — его учёные прогнозируют в ноябре 2022 года. Частичное лунное затмение произойдёт в июле 2019 года.