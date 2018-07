Покеттино показал, как нужно бить по воротам. Видео

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино продемонстрировал свой удар. 46-летний специалсит из-за пределов штрафной площади красивым обводящим ударом попал точно в девятку. Напомним, что Покеттино за свою карьеру играл в «Ньюэллс Олд Бойз», «Эспаньол», «ПСЖ» и «Бордо».

Mauricio’s still got it! 🔥 💥#SpursInUSA pic.twitter.com/IYlRZIPQsB

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 28 июля 2018 г.