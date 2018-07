Вести из соцсетей: Тайсон Фьюри с дочкой, Уорд соскучился по боксу

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

18 августа у меня бой! #Россия #Спорт #mma Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

Работа на лапах с Мурадом! #Россмя #спорт #mma Публикация от AlexanderEmelianenko (@alexemelyanenko_)

#KRUSHER #Repost @boxing_laboratory Perfect mood in @sergeykrusherkovalev camp. #klimasmanagement #boxinglaboratory

27 Июл 2018 в 10:34 PDT Эдуард Трояновский сверкает торсом в Москве

Десяточка Но сегодня не по стариковски Хороших выходных друзья — #vsenabox #vsenamatch #мирбокса #миц #рябинский #орел #троя #трояновский #россия #орел #москва #kanzler #спорткаждыйдень #бокс #wbss

28 Июл 2018 в 1:13 PDT Самый золотой парень Golden Boy Promotions работает с мешком на растяжках

50 DAYS until #CaneloGGG2! @Canelo feeling good in camp today.

27 Июл 2018 в 6:50 PDT Григорий Дрозд боксирует с тенью ради возбуждения аппетита

Для аппетита и хорошего настроения пойдёт #drozdboxingteam #forbes #body #boxing #григорийдрозд #Миц #Роснефть #цска #ДД #GD #КузбассСила #кузбасс

28 Июл 2018 в 3:31 PDT Роберт Истер не видит кубиков у Майки Гарсии. Оказалось, что побеждают не кубики

Champions come in shape #2straps #IBF #WBC Photographer: @knarlydesignz

27 Июл 2018 в 2:25 PDT Андре Уорд соскучился по боксу

Расс Анбер рад быть частью команды Александра Усика

I just want to take this moment to thank @usykaa, @klimasmanagement @aleksandrfoka @alex.krassyuk @koloss17 and of course #Papachenko for allowing me to be part of this great team and allowing me to be a part of this historic event last week in Moscow! Also, a special thank you to @yulia_diachenko for taking care of all our details and for the beautiful pictures! To all, spaseeba bolshoy! #Boxing #Boxe #Boxeo #WBSS #WorldChampion #AliTrophy #RivalFamily #RivalProud @rivalboxinggear

27 Июл 2018 в 2:10 PDT У Виктора Ортиса бассейная вечеринка

Vladimir Nikitin begins his pro career on the undercard of #DiazIto tonight Top Rank have said @mickconlan11 could have his chance to avenge that Rio robbery next year #TheConlanRevolution pic.twitter.com/sjoStQYzO4

Quick update for you guys. @MTKGlobal @ImpactInsurance @sicily.co.uk @AppliedNutri @lundgroup1 @boxfituk pic.twitter.com/QjeQUUvJ0c

…и идёт праздновать день папы и дочи

It’s daddy & daughter day today. Having a sandwich on the beach front. pic.twitter.com/zOcW2I2upC

Сауль Альварес отчитался о проведённой тренировке

Another day in camp for @Canelo! Train Interviews Feeling good #CaneloGGG2 pic.twitter.com/jz9mjJAgQK

