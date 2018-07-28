Камера запечатлела бегство нелегальных мигрантов после высадки в Европе

Видео, на котором нелегалы из стран Африки высаживаются на побережье Испании , появилось в Сети. Ролик 27 июля опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах видно, как группа из нескольких десятков человек на надувной лодке причаливает к пляжу испанского портового города Алхесирас. После того, как судно коснулось берега, беженцы стали выпрыгивать и разбегаться в разные стороны прямо на глазах у местных отдыхающих.

Нелегалы применяют такую тактику, чтобы сотрудникам береговой охраны было сложнее их поймать. Подобным образом за последнюю неделю в Испании высадились уже свыше 1600 мигрантов. Как правило, беженцы стартуют из Марокко , переплывают Гибралтарский пролив на надувных лодках и высаживаются в Европе.