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Камера запечатлела бегство нелегальных мигрантов после высадки в Европе
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Камера запечатлела бегство нелегальных мигрантов после высадки в Европе 

360tv.ru 28 июля 2018
Фото: Экспресс-газета
Видео, на котором нелегалы из стран Африки высаживаются на побережье Испании, появилось в Сети. Ролик 27 июля опубликовало издание Daily Mail.
На кадрах видно, как группа из нескольких десятков человек на надувной лодке причаливает к пляжу испанского портового города Алхесирас. После того, как судно коснулось берега, беженцы стали выпрыгивать и разбегаться в разные стороны прямо на глазах у местных отдыхающих.
Нелегалы применяют такую тактику, чтобы сотрудникам береговой охраны было сложнее их поймать. Подобным образом за последнюю неделю в Испании высадились уже свыше 1600 мигрантов. Как правило, беженцы стартуют из Марокко, переплывают Гибралтарский пролив на надувных лодках и высаживаются в Европе.
Алхесирас стал одним из главных пунктов назначения нелегалов после того, как глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил кораблям с мигрантами прибывать в порты страны.
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