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«Вегас» обратился в магазин оружия с требованием не использовать эмблему клуба
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«Вегас» обратился в магазин оружия с требованием не использовать эмблему клуба 

Чемпионат.com 31 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
«Вегас Голден Найтс» обратился в магазин оружия и боеприпасов с требованием не использовать эмблему клуба в коммерческих целях, информирует LVSportsBiz.сom.
Сообщается, что официальные лица клуба недовольны несанкционированным использованием эмблемы при производстве пистолета Глок. В магазине заявили, что использовали логотип «рыцарей» только в случае желания заказчика.
«В свете событий, произошедших 1 октября 2017 года (стрельба в Лас-Вегасе, в результате которой погибло 58 человек. — Прим. «Чемпионата») использование эмблемы на огнестрельном оружие имеет дополнительную подоплёку. Это не футболка, это совсем другой уровень чувствительности», — заявил представитель команды Эрик Този.
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