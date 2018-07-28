Хаула: «Перрон и Нил помогли „Вегасу“ сформировать характер. Больно, что они ушли»

«Мы играли в одном звене большую часть сезона. Конечно, мне больно, что они ушли. Они помогли команде сформировать характер, стали ее лидерами. Их сложно будет заменить. Но так бывает, все меняется. Я рад, что они получили заслуженные контракты и желаю им успеха. А нам надо сконцентрироваться на подготовке к новому сезону и двигаться дальше», — приводит слова Хаулы русскоязычная версия сайта НХЛ.

В минувшем сезоне «Вегас» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Вашингтон Кэпиталз».