Хаула: «Перрон и Нил помогли „Вегасу“ сформировать характер. Больно, что они ушли» 

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Эрик Хаула прокомментировал уход из клуба Давида Перрона и Джеймса Нила. Первый подписал контракт с «Сент-Луис Блюз», второй — с «Калгари Флэймз».
«Мы играли в одном звене большую часть сезона. Конечно, мне больно, что они ушли. Они помогли команде сформировать характер, стали ее лидерами. Их сложно будет заменить. Но так бывает, все меняется. Я рад, что они получили заслуженные контракты и желаю им успеха. А нам надо сконцентрироваться на подготовке к новому сезону и двигаться дальше», — приводит слова Хаулы русскоязычная версия сайта НХЛ.
В минувшем сезоне «Вегас» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Вашингтон Кэпиталз».