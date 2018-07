Кровавая бойня в доме престарелых в США — погибли пятеро

В доме престарелых (Retama Manor Nursing Home) в Робстауне погибли пятеро человек. Об этом сообщил городской секретарь Герман Родригес.

City Secretary Herman Rodriguez gives an update on the fatal shooting that left five dead. @callerdotcom pic.twitter.com/EirHNBYC7h

— Alexandria Rodriguez 🚨 (@Caller_AR) 28 июля 2018 г.

По предварительным данным, огонь из винтовки открыл мужчина. Его личность не установлена. Вскоре появились сообщения о трех погибших: двух женщинах и мужчине. Позднее число жертв выросло до пяти — в доме стрелка, который покончил с собой, были найдены два тела. На месте происшествия сейчас находится полицейские и медики.