Эрнест Макаренко назвал снос «Дома-2» своей личной победой

Глава отдела исполкома московского городского регионального отделения по взаимодействию с депутатскими группами и фракциями «Единой России» , замсекретаря местного отделения района Ново-Переделкино Эрнест Макаренко заявил, что считает снос «Дома-2» своей «личной победой».

В Twitter он заявил, что неоднократно «призывал к этому на всех уровнях интернета» и «наконец-то был услышан».

«Ура!» — заявил Макаренко.