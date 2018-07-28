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Эрнест Макаренко назвал снос «Дома-2» своей личной победой
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Эрнест Макаренко назвал снос «Дома-2» своей личной победой 

Деловая газета «Взгляд» 28 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава отдела исполкома московского городского регионального отделения по взаимодействию с депутатскими группами и фракциями «Единой России», замсекретаря местного отделения района Ново-Переделкино Эрнест Макаренко заявил, что считает снос «Дома-2» своей «личной победой».
В Twitter он заявил, что неоднократно «призывал к этому на всех уровнях интернета» и «наконец-то был услышан».
Он порадовался тому, что «позорное шоу, рожденное Ксенией Собчак, наконец-то уйдет».
«Ура!» — заявил Макаренко.
Напомним, власти Москвы намерены проложить автомагистраль от Саларьево до деревни Марьино через территорию, на которой сейчас находится съемочная площадка телешоу «Дом-2». Сообщается, что здание съемочной группы снесут. Владелец «Дома-2» попросил новый участок для шоу.
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