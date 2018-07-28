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«Анжи» представил новую форму. Видео
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«Анжи» представил новую форму. Видео 

Спорт-Экспресс 28 июля 2018
Фото: Вестник Кавказа
«Анжи» представил форму на новый сезон. Домашний комплект выполнен преимущественно в желтом цвете: желтые футболки со строгими черными вставками и такие же строгие черные шорты с желтыми элементами.
Гостевой комплект — зеленый, резервный — белый.
Футбольный клуб «Анжи» совместно с компанией JAKO представляет новые комплекты игровой формы на сезон 2018/2019https://t.co/Tqet4jZl64#АнжиЭтоВсеМы pic.twitter.com/RO4Mpnn1X5
— ФК «Анжи» (@fc_anji) 27 июля 2018 г.
В 1-м туре РПЛ «Анжи» сыграет с "Уралом" 28 июля в 16:30.
Урал — Анжи
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