Американка одной рукой задушила напавшую на нее лису 

Жительница штата Нью-Джерси одной рукой справилась с напавшей на нее бешеной лисицей. Как сообщила газета «Известия», животное напало на пожилую женщину во дворе ее дома.
По словам пострадавшей, лиса с небывалой скоростью выскочила из кустов и вцепилась зубами ей в ногу. Женщина пыталась вырваться, но у нее ничего не вышло. В итоге она решилась на крайние меры. Одной рукой она сжала пасть лисы, а другой — схватила ее за шею и начала давить.
Женщина отпустила животное только когда оно перестало подавать признаки жизни. Американка отметила, что «убивать ей не нравится», но выхода у нее не было. Сейчас пенсионерке предстоит пройти курс уколов от бешенства. Лисы
Лисы и барсуки стали источниками заражения бешенства в Омской области. Специалисты обнаружили уже пять очагов заболевания. В каждом из них объявили карантин.