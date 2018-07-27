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Редкая акула привлекает туристов-дайверов в Египет
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Редкая акула привлекает туристов-дайверов в Египет 

РИА Новости 27 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Недалеко от египетского курорта Хургада на Красном море замечена редкая для этих вод китовая акула, самая большая из существующих в мире, что вызвало бум на дайвинг-погружения и подводные экскурсии, сообщает АТОР.
По данным Египетского национального института океанографии и рыболовства (NIOF), китовая акула была обнаружена дайверами около одного из островов Бразерс (Brothers), находящихся в 60 километрах от побережья и представляющих собой вершины двух рифовых гор, поднимающихся с морского дна. Официально этот район является государственным заповедником, и попасть сюда можно только при наличии специального разрешения.
Поскольку в этом районе Красного моря других рифов нет, острова Бразерс являются центром притяжения для морских обитателей и дайверов и настоящим оазисом дикой природы.
Несколько китовых акул были замечены в Красном море еще в июле 2016 года. По данным NIOF, приход этих гигантских рыб в Красное море является ежегодным явлением, поскольку летом они мигрируют из океана.
По словам Хасана Эль-Тайеб, главы Исследовательского общества и общества охраны окружающей среды, появление китовой акулы в Красном море подтверждает успех экологических усилий Египта по сохранению подводного мира, а главное, может стать новой яркой туристической достопримечательностью местных курортов, ведь от дайверов не будет отбоя. По крайней мере, количество заказов на погружения и подводные экскурсии, которые стартуют из портов Хургады и Сафаги, после появления информации о китовой акуле уже выросло в разы.
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