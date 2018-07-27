Редкая акула привлекает туристов-дайверов в Египет

МОСКВА , 27 июл — РИА Новости . Недалеко от египетского курорта Хургада на Красном море замечена редкая для этих вод китовая акула, самая большая из существующих в мире, что вызвало бум на дайвинг-погружения и подводные экскурсии, сообщает АТОР.

По данным Египетского национального института океанографии и рыболовства (NIOF), китовая акула была обнаружена дайверами около одного из островов Бразерс (Brothers), находящихся в 60 километрах от побережья и представляющих собой вершины двух рифовых гор, поднимающихся с морского дна. Официально этот район является государственным заповедником, и попасть сюда можно только при наличии специального разрешения.

Поскольку в этом районе Красного моря других рифов нет, острова Бразерс являются центром притяжения для морских обитателей и дайверов и настоящим оазисом дикой природы.

Несколько китовых акул были замечены в Красном море еще в июле 2016 года. По данным NIOF, приход этих гигантских рыб в Красное море является ежегодным явлением, поскольку летом они мигрируют из океана.