Очевидцы показали кадры самого длительного лунного затмения XXI века‍

МОСКВА , 28 июл — РИА Новости . Пользователи соцсетей со всего мира публикуют фотографии и видео с самым продолжительным затмением Луны в XXI веке.

За космическим спектаклем наблюдали жители Европы, Азии, Австралии и Южной Америки. Затмение показалось также и в Антарктиде, однако в небе над самыми северными частями Сибири и над Северной Америкой это явление не проявилось.

Как показано на ряде кадров, Луна окрасилась в багрово-красный цвет, когда полностью оказалась в тени Земли.

#EclipseLunar From the beginning to end. This is beautiful pic.twitter.com/Ki9DRGxUtr

— Sir Thanyani⚪ (@MrThanyani) 27 июля 2018 г.

Публикация от DORIAN PELLUMBI (@dorpell)

27 Июл 2018 в 2:30 PDT разница в полчаса #EclipseLunar pic.twitter.com/IYmUIPpeij

— Alison Light (@alisonlightXS) 27 июля 2018 г.

The longest Blood Moon in this century. I'm glad to have lived and witness it in my lifetime! 😍✨ #EclipseLunar pic.twitter.com/J8q1UIJdQp

— ℐ (@ACTJISUS) 27 июля 2018 г.

Wooow that's so cool 😍 #eclipselunar pic.twitter.com/sOMaTNqP0j

— ɴᴀɴᴀ 🔮 (@daezaii) 27 июля 2018 г.

Затмение спутника нашей планеты началось в пятницу 21.24 мск и продлится до 1.19 мск субботы. Полная фаза явления проходила с 22.30 до 00.13. Небесный спектакль стал самым длительным лунным затмений в нынешнем веке. Всего на 21-е столетие намечено 225 лунных затмений, 85 из которых будут полными, а дольше трех часов продлятся всего шесть.

Публикация от Péroline (@perolinerouillard)

27 Июл 2018 в 2:59 PDT #eclipse #eclipselunar #lunadesangre #cpedraz

Публикация от Carlos Pedraz (@c___pedraz)

27 Июл 2018 в 3:01 PDT