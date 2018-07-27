Ловись, рыбка. В центре Парижа

В Париже набирает популярность так называемая уличная рыбалка. Ее последователи рыбачат прямо в двух шагах от дома и закидывают удочки прямо в каналы Сены

Никакого тяжелого снаряжения и долгих сборов — они путешествуют по городу с удочкой наперевес и коробкой приманок подмышкой. Ящика для улова также нет. Все пойманное фотографируют и отпускают, хотя уха могла бы получиться неплохой. В Сене водится 32 вида рыб, в том числе окунь, щука и форель.

«Сейчас мы в самом центре города. Но когда я закидываю удочку, я как бы сбегаю в свой мир. В нем водоросли, вода, рыба. А оживленный трафик вокруг для меня уже не существует», — рассказал основатель сенсорной рыбалки Фред Месснер.

Есть у парижских рыбаков и еще одна роль. Нередко на крючок попадается мусор. Так что рыболовы помогают чистить Сену. И уверяют: за последнее время река стала значительно чище.

Напомним, ранее в интернете стал популярен видеоролик о том, как гигантский каменный окунь съел акулу, пойманную семьей рыбаков у побережья Флориды. Рыба проглотила добычу, когда та уже была на крючке.

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