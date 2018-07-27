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Снова вместе? Белла Хадид публично восхищается экс-бойфрендом The Weeknd
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Снова вместе? Белла Хадид публично восхищается экс-бойфрендом The Weeknd 

WMJ.ru 27 июля 2018
Фото: WMJ.ru
Пользователи Сети подозревают, что 21-летняя Белла Хадид и 28-летний The Weeknd возобновили свой роман.
Белла и Абель (The Weeknd) расстались уже почти два года назад из-за плотных рабочих графиков друг друга. Но с тех пор уже неоднократно возникали разговоры о возможном воссоединении пары. Вот и на этот раз Хадид снова подлила масла в огонь. На днях в своем Instagram Белла опубликовала фотографию, на которой запечатлен The Weeknd. Внимание поклонников привлек не только исполнитель, но и подпись к снимку «Муза навсегда».
Значит ли это, что пара решила снова дать шанс своим отношениям — пока что неизвестно. Сами Белла и The Weeknd никогда не торопились афишировать свою личную жизнь.
Напомним, после расставания артист закрутил роман с Селеной Гомес, чем вызвал гнев Беллы, которая даже расфолловера певицу из всех соцсетей, хотя до этого девушки неплохо общались.
А ты бы хотела, чтобы Белла и Абель снова были вместе?
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Фото:Global Look Press, Instagram, Getty Images
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