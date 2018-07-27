«В Москве НЕТ улицы Ленина»: экскурсоводы поделились нетривиальными фактами о столице

Флешмоб «Один лайк — один факт» набирает все новые обороты. Мы уже писали о проводнице, травматологе, работнице секс-шопа, жительнице Курильских островов, пациенте психлечебницы и автослесаре, которые поделились историями о своей жизни и профессиональной деятельности.

Теперь за дело взялись профессионалы — экскурсоводы сайта «Прогулки по Москве » в своем аккаунте в твиттере рассказали малоизвестные факты о столице. За лайки, разумеется.

В твиттер-аккаунте «Прогулки по Москве» появился уже стандартный для флешмоба пост, призывающий поставить лайк всех, кто интересуется тайнами нашей столицы.

Лучше поздно, чем никогда. 1 лайк = 1 малоизвестный и нетривиальный факт о Москве. Никакой сухой статистики, только интересное и странное pic.twitter.com/UrZW2PCI2l

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

Запись получила более 1100 лайков, но и экскурсоводы не поскупились на ответы, выложив более сотни занятных фактов.

Для начала они напомнили москвичам, что многие из них вовсе не москвичи — если вы живете за границами Московского центрального кольца (граница до 1960 года), то вы житель города Бабушкин, Черемушки , Перово или как там еще называется ваша станция метро.

18. На проспекте Мира у клуба ещё полтора года назад и несколько лет до этого стоял памятник стриптизерше pic.twitter.com/nsQ4UsoxYa

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

А еще экскурсоводы рассказали, что большинство людей, впервые приезжающих в Москву, немного разочаровываются в Красной площади. Мол, она маленькая, по телевизору кажется больше. И кстати, Красная площадь вообще могла стать главным вокзалом надземного метро — такой проект обсуждался в 1902 году. Но, благо, обошлось.

13. Тополя с пухом в Москве массово стали сажать только в 1960-х, а до этого «Я люблю этот город вязевый», писал Есенин

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

30. Немецкая слобода, куда ездил молодой Пётр I, не потому что там немцы жили, а потому, что иностранцы, как немые, по-русски не говорят

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

34. Т.к. до Петра I продажа алкоголя в Москве сильно ограничивалась, то пьянствовать уходили по Покровке в Немецкую слободу. «Уходили в запой»

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

35. «Лодырями» в Москве изначально называли пациентов доктора Лодера, которые попив минералки, должны были по несколько часов прогуливаться

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

Кальянная в храме? Такое возможно? Детки, в Москве возможно все.

119. В Благовещенском переулке есть одноимённый храм, а в старом подклете у него каким-то образом работает очень атмосферная кальянная pic.twitter.com/8gKVfiypxd

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 29 сентября 2017 г.

33. Поскольку редкий американец сможет выговорить адрес Спасопесковская пл., то резиденцию посла США на ней называют коротко — Спасо-Хаус pic.twitter.com/JRN6JtIVtT

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

А еще у районов Москвы есть гербы. Казалось бы, при чем тут Украина

36. Гербы районов Москвы рисовались в 1990-х, суровые и смешные. Погуглите. Наш фаворит — Хорошево-Мнёвники. Герб с бобром. pic.twitter.com/6tuvzQn5GW

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

36а. А в Щукино — ядерная Щука pic.twitter.com/uG29C8iFeF

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

«В советской Москве помимо автоматов с газировкой были и автоматы с пивом и красным вином, но простояли они недолго».

43. Действие рассказа «Му-Му» происходит не в отдаленной деревне, а в Москве, на Остоженке. Где-то напротив Парка Горького Герасим её утопил pic.twitter.com/vt1ndfSy4z

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

46. Опять же мало, кто почему-то осознаёт, что Путин уже давно в Кремле не работает (даже здание Администрации снесли). В Ново-Огарёво он — Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

49. В СССР был боулинг. Вот, например, в Парке Горького в 1970-х. Боулинг был и до революции, но чуть отличался и назывался кегельбан pic.twitter.com/qoR8XyRH6q

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

«Дешевле, здоровей и сытнее всего в Москве обедать не в столовых и фастфуде, а в трапезных при монастырях».

52а. Шикарная трапезная в Высоко-Петровском монастыре на Петровке в самом центре, кстати

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

И еще — как насчет фотографий мировых знаменитостей на фоне московских красот?

58. Ночь близится, читать сложно, будем смотреть туристические фотокарточки. Вот, например, Че Гевара на Красной площади pic.twitter.com/7vzOUkuLVc

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

59. Мэрлин Мэнсон на Красной площади pic.twitter.com/t81GYSlNhU

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

60. Скромный и никому не известный сенатор от штата Иллинойс на Красной площади pic.twitter.com/3E8hHutbrT

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

61. Boney M на советской Красной площади. Сложно представить, какой был фурор pic.twitter.com/3RXHgeNueC

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

62. Дэвид Боуи и Игги Поп. Встреча на Красной площади в 1976 г. pic.twitter.com/cJ264nN4HZ

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

«Салат оливье придумал в 1860-х шеф-повар ресторана «Эрмитаж» на Трубной — Люсьен Оливье. На других языках его именуют «Русский салат»».

65. В 1990-х Киркоров купил квартиру в семиэтажке на Земляном Валу и зачем-то повесил на дом свой герб из пластика. До сих пор висит pic.twitter.com/f1K5ndd7Be

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

71. В жилых домах в центре располагается много офисов, в Порой, выглядит странно. Здесь алкаши, а по соседству посольство Швейцарии pic.twitter.com/zQcbK4i8Fa

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

72. В Москве очень много грифонов. Дореволюционные коммерсанты, буржуа и банкиры лепили. Считалось, что деньги приносят pic.twitter.com/QKpqfR9SbO

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

«В Москве нет улицы Ленина — только Ленинский проспект».

73. Чтобы на кремлевских звездах не сидели птицы, грани покрыты небольшими шипами pic.twitter.com/2mcwJS3tjA

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.

83. Рядом с гостиницей Метрополь под площадью до сих пор течет река Неглинная в красивейшем без единого прямого угла коллекторе начала 20 в pic.twitter.com/ipeaUUej6N

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 27 сентября 2017 г.

«До 1962 года по Красной площади проходило автомобильное движение — с Тверской по прямой, на мост в Замоскворечье».

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 27 сентября 2017 г.

88. В 1930-х на Белорусской хотели построить Дом Аэрофлота , но отказались от проекта, а позже архитектор Чечулин его переработал в Белый дом pic.twitter.com/mFm7VGVAhB

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 27 сентября 2017 г.

«А почему по-английски столица России называется Moscow? Потому что не было раньше никакой Москвы, город назывался Москов».

102. Внутри МКАД до сих пор сохранилось несколько совершеннейших деревень и посёлков. Например, Терехово pic.twitter.com/vd2mtF2f51

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 28 сентября 2017 г.

110. На Тимирязевской рядом с бывшей мастерской скульптора Вучетича среди деревьев можно увидеть голову Родины-матери в натуральную величину pic.twitter.com/DG8gZ85d9N

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 28 сентября 2017 г.

«Соленый огурец» — вариант провинциалов.

98. Тест на москвича:«Продолжите фразу «Жадина-говядина….» Правильный ответ: «… турецкий барабан». Проверьте на знакомых москвичах и приезжих

— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 27 сентября 2017 г.