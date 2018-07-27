«В Москве НЕТ улицы Ленина»: экскурсоводы поделились нетривиальными фактами о столице 

Флешмоб «Один лайк — один факт» набирает все новые обороты. Мы уже писали о проводнице, травматологе, работнице секс-шопа, жительнице Курильских островов, пациенте психлечебницы и автослесаре, которые поделились историями о своей жизни и профессиональной деятельности.
Теперь за дело взялись профессионалы — экскурсоводы сайта «Прогулки по Москве» в своем аккаунте в твиттере рассказали малоизвестные факты о столице. За лайки, разумеется.
В твиттер-аккаунте «Прогулки по Москве» появился уже стандартный для флешмоба пост, призывающий поставить лайк всех, кто интересуется тайнами нашей столицы.
Лучше поздно, чем никогда. 1 лайк = 1 малоизвестный и нетривиальный факт о Москве. Никакой сухой статистики, только интересное и странное pic.twitter.com/UrZW2PCI2l
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
Запись получила более 1100 лайков, но и экскурсоводы не поскупились на ответы, выложив более сотни занятных фактов.
Для начала они напомнили москвичам, что многие из них вовсе не москвичи — если вы живете за границами Московского центрального кольца (граница до 1960 года), то вы житель города Бабушкин, Черемушки, Перово или как там еще называется ваша станция метро.
18. На проспекте Мира у клуба ещё полтора года назад и несколько лет до этого стоял памятник стриптизерше pic.twitter.com/nsQ4UsoxYa
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
А еще экскурсоводы рассказали, что большинство людей, впервые приезжающих в Москву, немного разочаровываются в Красной площади. Мол, она маленькая, по телевизору кажется больше. И кстати, Красная площадь вообще могла стать главным вокзалом надземного метро — такой проект обсуждался в 1902 году. Но, благо, обошлось.
13. Тополя с пухом в Москве массово стали сажать только в 1960-х, а до этого «Я люблю этот город вязевый», писал Есенин
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
30. Немецкая слобода, куда ездил молодой Пётр I, не потому что там немцы жили, а потому, что иностранцы, как немые, по-русски не говорят
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
34. Т.к. до Петра I продажа алкоголя в Москве сильно ограничивалась, то пьянствовать уходили по Покровке в Немецкую слободу. «Уходили в запой»
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
35. «Лодырями» в Москве изначально называли пациентов доктора Лодера, которые попив минералки, должны были по несколько часов прогуливаться
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
Кальянная в храме? Такое возможно? Детки, в Москве возможно все.
119. В Благовещенском переулке есть одноимённый храм, а в старом подклете у него каким-то образом работает очень атмосферная кальянная pic.twitter.com/8gKVfiypxd
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 29 сентября 2017 г.
33. Поскольку редкий американец сможет выговорить адрес Спасопесковская пл., то резиденцию посла США на ней называют коротко — Спасо-Хаус pic.twitter.com/JRN6JtIVtT
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
А еще у районов Москвы есть гербы. Казалось бы, при чем тут Украина?
36. Гербы районов Москвы рисовались в 1990-х, суровые и смешные. Погуглите. Наш фаворит — Хорошево-Мнёвники. Герб с бобром. pic.twitter.com/6tuvzQn5GW
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
36а. А в Щукино — ядерная Щука pic.twitter.com/uG29C8iFeF
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
«В советской Москве помимо автоматов с газировкой были и автоматы с пивом и красным вином, но простояли они недолго».
43. Действие рассказа «Му-Му» происходит не в отдаленной деревне, а в Москве, на Остоженке. Где-то напротив Парка Горького Герасим её утопил pic.twitter.com/vt1ndfSy4z
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
46. Опять же мало, кто почему-то осознаёт, что Путин уже давно в Кремле не работает (даже здание Администрации снесли). В Ново-Огарёво он — Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
49. В СССР был боулинг. Вот, например, в Парке Горького в 1970-х. Боулинг был и до революции, но чуть отличался и назывался кегельбан pic.twitter.com/qoR8XyRH6q
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
«Дешевле, здоровей и сытнее всего в Москве обедать не в столовых и фастфуде, а в трапезных при монастырях».
52а. Шикарная трапезная в Высоко-Петровском монастыре на Петровке в самом центре, кстати
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
И еще — как насчет фотографий мировых знаменитостей на фоне московских красот?
58. Ночь близится, читать сложно, будем смотреть туристические фотокарточки. Вот, например, Че Гевара на Красной площади pic.twitter.com/7vzOUkuLVc
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
59. Мэрлин Мэнсон на Красной площади pic.twitter.com/t81GYSlNhU
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
60. Скромный и никому не известный сенатор от штата Иллинойс на Красной площади pic.twitter.com/3E8hHutbrT
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
61. Boney M на советской Красной площади. Сложно представить, какой был фурор pic.twitter.com/3RXHgeNueC
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
62. Дэвид Боуи и Игги Поп. Встреча на Красной площади в 1976 г. pic.twitter.com/cJ264nN4HZ
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
63. Софи Лорен на Красной площади pic.twitter.com/q35iKeCEwO
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
«Салат оливье придумал в 1860-х шеф-повар ресторана «Эрмитаж» на Трубной — Люсьен Оливье. На других языках его именуют «Русский салат»».
65. В 1990-х Киркоров купил квартиру в семиэтажке на Земляном Валу и зачем-то повесил на дом свой герб из пластика. До сих пор висит pic.twitter.com/f1K5ndd7Be
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
71. В жилых домах в центре располагается много офисов, в Порой, выглядит странно. Здесь алкаши, а по соседству посольство Швейцарии pic.twitter.com/zQcbK4i8Fa
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
72. В Москве очень много грифонов. Дореволюционные коммерсанты, буржуа и банкиры лепили. Считалось, что деньги приносят pic.twitter.com/QKpqfR9SbO
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
«В Москве нет улицы Ленина — только Ленинский проспект».
73. Чтобы на кремлевских звездах не сидели птицы, грани покрыты небольшими шипами pic.twitter.com/2mcwJS3tjA
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 26 сентября 2017 г.
83. Рядом с гостиницей Метрополь под площадью до сих пор течет река Неглинная в красивейшем без единого прямого угла коллекторе начала 20 в pic.twitter.com/ipeaUUej6N
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 27 сентября 2017 г.
«До 1962 года по Красной площади проходило автомобильное движение — с Тверской по прямой, на мост в Замоскворечье».
84. Действующим директором музеев московского Кремля является Елена Юрьевна Гагарина, дочь того самого Юрия Гагарина pic.twitter.com/GrFSSjXips
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 27 сентября 2017 г.
88. В 1930-х на Белорусской хотели построить Дом Аэрофлота, но отказались от проекта, а позже архитектор Чечулин его переработал в Белый дом pic.twitter.com/mFm7VGVAhB
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 27 сентября 2017 г.
«А почему по-английски столица России называется Moscow? Потому что не было раньше никакой Москвы, город назывался Москов».
102. Внутри МКАД до сих пор сохранилось несколько совершеннейших деревень и посёлков. Например, Терехово pic.twitter.com/vd2mtF2f51
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 28 сентября 2017 г.
110. На Тимирязевской рядом с бывшей мастерской скульптора Вучетича среди деревьев можно увидеть голову Родины-матери в натуральную величину pic.twitter.com/DG8gZ85d9N
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 28 сентября 2017 г.
«Соленый огурец» — вариант провинциалов.
98. Тест на москвича:«Продолжите фразу «Жадина-говядина….» Правильный ответ: «… турецкий барабан». Проверьте на знакомых москвичах и приезжих
— Прогулки по Москве (@moscowwalks) 27 сентября 2017 г.
«И наконец — когда жители Петербурга начинают слишком задаваться, им каждый раз весело напоминать, что Петр I был коренным москвичом. Обижаются».