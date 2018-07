Японцы завидуют котам-путешественникам, чья жизнь ярче, чем у многих

Интернет-пользователи завидуют приключениям японских кошек — рыжей Фуку-тян и черно-белого Дайкичи, которые вместе со своим хозяином Дайске Нагасавой не только побывали во всех 47 префектурах страны, но и во многих живописных местах, до которых доберется не всякий турист. За путешествиями кошек можно наблюдать в «Инстаграме», сообщает Daily Mail.

Глава крупной компании Дайске Нагасава подобрал своих нынешних любимцев на улице несколько лет назад. Сначала он путешествовал без них, но вскоре люди, с которыми мужчина оставлял кошек, начали жаловаться, что в отсутствие хозяина животные ведут себя агрессивно. Тогда японец начал брать Фуку-тян и Дайкичи с собой.

Бизнесмен возит кошек в специальной коляске или носит в рюкзаке. Кошки, кажется, вовсе не против путешествий. Судя по фото, они прекрасно себя чувствуют и в горах, и катаясь на катере.

😻 [📷Pic 1] We stopped by the restaurant in Asama Plateau Hotel 🏨 (Tsumagoi Village, Gunma Prefecture) for lunch. 🍴 There we met new friends. [📷Pic 2] 😺23 year-old female cat «Jojo». Wow! She looked much much younger! [📷Pic 3]🐶 13 year-old female dog «Elmo». She loved Daikichi. [📹Movie] 🐶16 year-old male dog «Shin-chan.» According to his parents, he was attacked by a homeless dog some years ago and unfortunately lost his leg. However, he looks very energetic now! 🌲 🐾 😻 [📷写真 1] 嬬恋村に移動して🏨浅間高原ホテルでにゃんこたちと一緒にランチしました。🍴そこでお友達がたくさんできました。 [📷写真 2] 😺23歳のレディにゃんこのジョジョちゃんです。わあ!23歳にはとても見えず、初対面の私たちに毛づくろいをしてくれとねだったり、元気そのものでした! [📷写真 3] 🐶13歳のレディわんこのエルモちゃんです。だいきちは無関心を装っておりましたが、エルモちゃんはだいきちがとってもお気に入りでした! [📹動画] 🐶16歳のジェントルわんこのしんちゃんです。可哀そうなことに、数年前、嬬恋村に移る前、大型犬に襲われて片足を失ってしまったそうなんですが、いまは元気いっぱいです!😻 🐾 🐾 #travelingcat #travelingcats #rescuecat #adventurecats #adventurecat #cats #treponti #gato #cutepets #cat #catlovers #kitten #meow #petoftheday #bestcat #mothercart #浅間高原ホテル #嬬恋村 #旅猫 #ねこ部 #猫好き #ぬこ #ふわもこ部 #ネコ #猫 #旅にゃんこ #にゃらん #はちわれ #ねこ #キジシロ

Публикация от Traveling Cat (@the.traveling.cats) 26 Июл 2018 в 3:52 PDT 😻😅We've been off to a mountain retreat in Kita-Karuizawa, Gunma Prefecture, to get away from the oppressive heat and humidity in Tokyo🗼. 📷Pic① We took a picture of «smiling» Daikichi and Fuku-chan with 🗻Mt. Asama (elevation: 2,568m) in the background. 📷Pic② Kita-Karuizawa Station has been unused for around 60 years🚃. Its altitude is 1,111m. 📷Pic③ In the station we were able to get various wooden materials provided by the local people for woodworking👩‍🎨. They were all free♥. Mom loves woodworking, so we grabbed some of them. 📷Pic④ This is the pet-friendly B&B «Eden» where we stayed. 🏨 It's located near the station😍♥ 🐾 😻😅連日続く猛暑から逃げるように高地へ高地へ・・・とついに北軽井沢(群馬県吾妻郡)にやってきました。📷写真① 微笑む❓だいきちとふくちゃんの背後に聳えるのは、二度上峠から見る🗻浅間山(標高2,568m)です。📷写真② 北軽井沢駅(約60年ほど前に廃駅)🚃。標高1,111メートル。3年前の真夏にここへ来たときはなんて涼しいんだ❗と感嘆の声を上げたのですが、この日は30℃近くもありました💦。地元の人でも未体験の暑さだそうです。それでも都心🗼よりはましかな💦📷写真③ ここでは、木工を趣味とする観光客用に、多種多様な木材を無償提供されていました。👩‍🎨ママが飛びついたのは言うまでもありません。📷写真④ 北軽井沢駅近くの、今回お世話になったペット同伴可の宿🏨『ペンション・エデン』😉😍♥ 🐾 🐾 #travelingcat #travelingcats #ilovecats #adventurecats #adventurecat #cats #treponti #gato #cutepets #cat #catlovers #kitten #meow #petoftheday #bestcat #smilingcat #浅間山 #北軽井沢 #旅猫 #ねこ部 #猫好き #ぬこ #ふわもこ部 #ネコ #猫 #旅にゃんこ #にゃらん #はちわれ #ねこ #キジシロ

Публикация от Traveling Cat (@the.traveling.cats) 18 Июл 2018 в 4:47 PDT 😻Walking through the forest🌳🌲🌳🌲, we finally arrived at Asama Falls🏞️💦. Also, we enjoyed seeing the sunlight ☀streaming through trees🌲🌳🌲🌳. Japanese people call such beautiful sheaves of sunlight in the woods «KOMOREBI.»🌲☀🌲 Some linguists say that it has no single word within the English language that could be considered a direct translation. 🇯🇵🇬🇧 We believe KOMOREBI creates a sort of dance or interplay between the light ☀and the leaves. 🌲🌿😻♥ 🐾 😻美しい木漏れ日が差し込む森🌲🌳🌲🌳🌲🌳を歩いてゆくと、そこに「浅間大滝」(群馬県北軽井沢)が出現しました💦🏞️。猛暑がますます厳しくなる昨今ではありますが、この大滝の飛沫シーンを御覧いただき、少しでも涼しくなっていただければと願う次第です😻。🌲☀🌲ちなみに「木漏れ日」とは日本文化特有の表現で、英語では、この日本語の情緒を含め一語では表現できないそうです。😻 🐾 🐾 #travelingcat #travelingcats #ilovecats #adventurecats #adventurecat #cats #treponti #gato #cutepets #cat #catlovers #kitten #meow #petoftheday #bestcat #pets #浅間大滝 #北軽井沢 #旅猫 #ねこ部 #猫好き #ぬこ #ふわもこ部 #ネコ #猫 #旅にゃんこ #にゃらん #はちわれ #ねこ #キジシロ

Публикация от Traveling Cat (@the.traveling.cats) 23 Июл 2018 в 5:01 PDT 🇺🇸Are we finally in NY?🗽 No😹 It is the Statue of Liberty in Odaiba, Tokyo. 🗼But why is it in Japan🇯🇵? 🗽The Statue of Liberty appeared here to celebrate the «French Year of Japan» in 2000. It is the 12 meter replica of the statue of liberty in Île aux Cygnes, Paris. 🇫🇷 * * 🇺🇸旅にゃんこ一家、ついにニューヨークへ?🗽といいたいところでしたが、ここはお台場の12メートル自由の女神レプリカ像の前です😸アクアシティお台場にお買い物に寄ったついでに記念撮影しました😻 * * #travelingcat #instagramcats #catinstagram #travelingcats #cat #catlovers #retrip_nippon #meow #petoftheday #adventurecat #adventurecats #jalan_travel #thedailykitten #a_world_of_cats #sweetcatclub #rescuecat #statueofliberty #保護猫 #ねこ #ネコ #散歩猫 #旅猫 #ねこ部 #ふわもこ部 #自由の女神 #猫 #旅にゃんこ #にゃらん #にゃんすたぐらむ #お台場 Публикация от Traveling Cat (@the.traveling.cats) 28 Июн 2018 в 6:12 PDT 📹📺We took a stroll in Hodaka-Ariake District in Azumino City, Nagano Prefecture 🇯🇵. This beautiful rural scenery is used as a shooting place for «Ohisama, » a famous Japanese television drama that aired on NHK from 2010 to 2011🌅. This time Daikichi learned a new trick😻. In this movie, you'll see him jump over Dad's leg. 👍 He has yet to study enough to do tricks like a dog😅💦. * 📹📺NHK連続テレビ小説『おひさま』(放送2010年4月~2011年9月)のロケ地として有名になった、🗻安曇富士の見える美しい田園(長野県安曇野市穂高有明)の中をにゃんこたちとお散歩しました🏞️。この動画では、だいきちがパパの足を飛び越えるという、覚えたての新芸を見せています😺。🐶ワンちゃんがよく見せてくれる芸に比べたらまだまだ勉強が必要ですね😅💦 * * #summer2018 #travelingcat #travelingcats #retrip_nippon #visitjapanjp #thedodo #matadornetwork #petoftheday #adventurecat #adventurecats #jalan_travel #instagramjapan @visitazumino #cats #thedailykitten #a_world_of_cats #sweetcatclub #cutecatskittens #animaladdicts #catloversclub #instacat_meows #meowingtons #catstocker #猫動画 #散歩猫 #旅猫 #旅にゃんこ #キジトラ #おひさまロケ地 #保護猫 #安曇野春

