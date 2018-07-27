19-летняя дочь Пригожина похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Этим летом Иосиф Пригожин и его супруга Валерия много путешествуют. Не так давно они побывали в Швейцарии , где не только загорали, но и занимались спортом. А на днях супруги прилетели в Баку , где проходит фестиваль «Жара». В это время дочь Иосифа от предыдущих отношений Лиза расслабляется в Италии . Сегодня она поделилась очередным фото в купальнике.

В кадре 19-летняя Лиза позирует на побережье в слитном алом купальнике, который подчеркнул ее идеальную фигуру. «Я не пользуюсь фотошопом, не ретуширую свое тело или лицо, мой максимум — это добавить фотографии яркости. Я считаю, что в Инстаграме достаточно этого вранья, все выставляют на показ жизнь, которой не живут, но мне это не интересно», — рассказала наследница продюсера.

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Звездное мнение: Иосиф Пригожин о том, почему русские женщины выбирают иностранцевНаши соотечественницы не смогли устоять перед обаянием иностранных болельщиков, прибывших на чемпионат мира по футболу, который в этом году проходит в России . Однако иностранные гости оказались не готовы к повышенному к себе вниманию. На других фото и видео Лиза позирует в этом же наряде и демонстрирует нескромное декольте. Поклонники восхитились кадрами и отметили, что у нее очень женственные формы. «Красавица, стройная, отлично двигается», «Ты выглядишь на миллион баксов до выплаты налогов», «Итальянская конфетка», — прокомментировали снимки подписчики. Напомним, Пригожин сейчас состоит в браке с певицей Валерией . Ранее семь лет он прожил в гражданском браке с мамой Лизы Лейлой Фаттаховой. Также у него есть дети от первого брака: Дмитрий и Даная.

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