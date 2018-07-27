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Депутаты одобрили. Станет больше мест для свободной ловли рыбы
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Депутаты одобрили. Станет больше мест для свободной ловли рыбы 

ИА Север-Пресс 27 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Законопроект о любительском рыболовстве, который приняли в Госдуме в первом чтении, обеспечит больше мест для свободной ловли рыбы. Об этом глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
«Сейчас документ готовится к рассмотрению палатой во втором чтении. Он содержит норму об отказе от платных участков для рыболовов-любителей. Платными останутся аквакультурные водоёмы», — сказал он.
Тем не менее, по его словам, владельцы мест, где разводят рыбу, смогут оказывать платные услуги. Шестаков добавил, что вот уже восемь лет в стране не вводят новые платные участки для ловли рыбы — ранее предприниматели зачастую не облагораживали их, при этом безосновательно ограничивали рыбаков в доступе к водоёмам.
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