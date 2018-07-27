Когда в Ростовском зоопарке откроют новый вольер для белых медведей?

Реконструкция большого вольера для белых медведей уже завершилась в Ростовском-на-Дону зоопарке.

Реконструкция большого вольера для белых медведей завершилась в Ростовском-на-Дону зоопарке и обновленный комплекс торжественно открыли в присутствии посетителей и журналистов.

Ввод в эксплуатацию большого вольера — это второй этап работ по капремонту экспозиционного комплекса белых медведей.

В 2017 году был открыт малый вольер, оснащенный самым современным оборудованием. В 2019 году планируется строительство большого выгульного вольера. После этого экспозиционный комплекс белых медведей Ростовского-на-Дону зоопарка будет самым большим и современным на территории России

Сейчас в вольере восстановлена чаша бассейна, устранены течи, установлена система очистки воды, она будет охлаждаться летом и подогреваться зимой. Напольное покрытие вольера выполнено из натуральных материалов. Помимо этого, для комфортного пребывания животного в вольере установлен теневой навес. Также обновлена среда обитания — в центре бассейна размещен игровой остров с новыми игрушками. Животные чувствуют себя вполне комфортно.

Напомним, что белые медведи содержатся в Ростовском-на-Дону зоопарке с 1953 года. Но работа по их разведению началась с 70-х годов. В 80-х удалось выкормить первых медвежат, которые были переданы в другие зоопарки.