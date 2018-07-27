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Когда в Ростовском зоопарке откроют новый вольер для белых медведей?
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Когда в Ростовском зоопарке откроют новый вольер для белых медведей? 

АиФ Ростов 27 июля 2018
Фото: АиФ Ростов
Реконструкция большого вольера для белых медведей уже завершилась в Ростовском-на-Дону зоопарке.
Реконструкция большого вольера для белых медведей завершилась в Ростовском-на-Дону зоопарке и обновленный комплекс торжественно открыли в присутствии посетителей и журналистов.
Ввод в эксплуатацию большого вольера — это второй этап работ по капремонту экспозиционного комплекса белых медведей.
В 2017 году был открыт малый вольер, оснащенный самым современным оборудованием. В 2019 году планируется строительство большого выгульного вольера. После этого экспозиционный комплекс белых медведей Ростовского-на-Дону зоопарка будет самым большим и современным на территории России.
Сейчас в вольере восстановлена чаша бассейна, устранены течи, установлена система очистки воды, она будет охлаждаться летом и подогреваться зимой. Напольное покрытие вольера выполнено из натуральных материалов. Помимо этого, для комфортного пребывания животного в вольере установлен теневой навес. Также обновлена среда обитания — в центре бассейна размещен игровой остров с новыми игрушками. Животные чувствуют себя вполне комфортно.
Напомним, что белые медведи содержатся в Ростовском-на-Дону зоопарке с 1953 года. Но работа по их разведению началась с 70-х годов. В 80-х удалось выкормить первых медвежат, которые были переданы в другие зоопарки.
Сейчас в зоопарке два полярных медведя: самка Комета и самец Якут. На Дон Комета приехала совсем малышкой в 2014 году из Чешского зоопарка Брно. А самец Якут был отловлен медвежонком на территории Анабарского улуса Республики Саха в 2003 году. В зоосад Ростова он приехал в конце 2013 года.
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