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Александр Головин официально стал игроком «Монако»
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Александр Головин официально стал игроком «Монако» 

Вести.Ru 27 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Футбольный клуб «Монако» официально объявил о подписании контракта с экс-полузащитником московского ЦСКА Александром Головиным. Соглашение с 22-летним футболистом подписано сроком на пять лет и будет действовать до июня 2023 года.
"Я очень счастлив присоединиться к «Монако». Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе", — цитирует Головина официальный сайт французского клуба.
Финансовые условия соглашения не разглашаются. Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА перешел в «Монако» за 30 миллионов евро.
🖋 L’AS Monaco est très heureux d’annoncer la signature d’Aleksandr Golovin en provenance du @pfc_cska pour 5 ans, jusqu’en juin 2023! #WelcomeToMonaco 🇲🇨 pic.twitter.com/naZRMtN4EC
— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 27 июля 2018 г.
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