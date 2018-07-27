Самира Мустафаева вышла замуж на Лазурном берегу

25-летняя азербайджанская гимнастка Самира Мустафаева сыграла свадьбу на французском курорте Сент-Аньес. Избранником девушки стал российский предприниматель Николай Кондратюк . Гимнастка поделилась трогательными фотографиями со свадьбы в своем Instagram. Даже во время церемонии девушка решила продемонстрировать свои гимнастические способности: на фото она сделала растяжку.

«Семья рядом. Свадьба моей мечты. Люблю Ника. Счастлива», — написала Мустафаева под видео со свадебной церемонии.