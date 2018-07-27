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Самира Мустафаева вышла замуж на Лазурном берегу
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Самира Мустафаева вышла замуж на Лазурном берегу 

WomanHit.ru 27 июля 2018
Фото: WomanHit.ru
25-летняя азербайджанская гимнастка Самира Мустафаева сыграла свадьбу на французском курорте Сент-Аньес. Избранником девушки стал российский предприниматель Николай Кондратюк. Гимнастка поделилась трогательными фотографиями со свадьбы в своем Instagram. Даже во время церемонии девушка решила продемонстрировать свои гимнастические способности: на фото она сделала растяжку.
«Семья рядом. Свадьба моей мечты. Люблю Ника. Счастлива», — написала Мустафаева под видео со свадебной церемонии.
Профессиональная спортсменка закончила свою карьеру в 2013 году и в данный момент проживает в Москве и работает преподавателям стрейтчинга, который активно пропагандирует.
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