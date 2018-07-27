Ещё
Аэропорт Шереметьево попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый длинный шведский стол
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Аэропорт Шереметьево попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый длинный шведский стол
Говорит Москва
27 июля 2018
Комментарии
Объективность замеров обеспечили официальный судья компании «Гиннес. Мировые рекорды» и независимый геодезист. Длина рекордного шведского стола составила 34 метра.
Читать ещё •••
Говорит Москва: последние новости
НОВАЯ МУЗЫКА. «МУЗЫКАЛЬНОЕ БЮРО». 28.07.2018
Новая музыка. «Музыкальное бюро». 14.07.2018
В Pony Express назвали избыточной мерой обязательную аккредитацию визовых центров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?
45
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала
39
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
5
ОБСЕ хочет в Крым
3
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник
2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие
Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество
Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество
Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество
Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия
Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение