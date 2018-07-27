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Аэропорт Шереметьево попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый длинный шведский стол
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Аэропорт Шереметьево попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый длинный шведский стол 

Говорит Москва 27 июля 2018
Объективность замеров обеспечили официальный судья компании «Гиннес. Мировые рекорды» и независимый геодезист. Длина рекордного шведского стола составила 34 метра.
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