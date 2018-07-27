Новые свадьбы звезд: тайные, ложные и будущие

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Счастливы тайно: Тайные жены и дети знаменитостейСъемки третьего и, вероятно, финального сезона сериала «Мажор» завершились — самое время его артистам заняться личной жизнью. И если Павел Прилучный , главный герой детективно-криминальной истории, в этом вопросе не слишком преуспел (актер и его супруга Агата Муцениеце едва не развелись), то в жизни « Виктории Сергеевны Родионовой » все, напротив, прекрасно. Исполнительница роли начальницы отдела уголовного розыска в конце прошлой недели вышла замуж. Избранником 35-летней артистки стал бывший одноклассник, а ныне предприниматель по имени Егор. Торжество прошло тайно и без помпы: питерский загс, 20 минут на регистрацию, джинсы, футболки и песни любимого Стинга по радио. Кстати, молодожены встречаются уже десять лет — и не первый раз: чувства между ними вспыхнули еще в школе, но пара распалась во время учебы в институте. Такая история любви — со счастливым финалом, а точнее, началом семейной жизни Карины и Егора.

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«Моя будущая жена Ирина Медведева» —именно так француз Гийом записал номер актрисы после знакомства. Смело? Да. Но ведь сбылось! Зимой звезда «6 кадров» перестала скрывать своего нового избранника, а 20 июля рассекретила свадьбу с ним. Ирина и Гийом расписались в Париже, обвенчались в Елоховском соборе в Москве , а отмечали в ресторане с русской кухней, объявив для гостей дресс-код 1910-х годов. Актриса пояснила, что торжество они устроили на ее родине, так как это традиция французов — праздновать свадьбу в стране невесты. И предположила, что рождение детей для нее не за горами: «Но мы поженились не ради детей. Мы поженились, потому что этого захотели, а дети появятся в браке как следствие нашего союза. Я сказала, что хочу троих. Гийом ответил: „Хорошо, но только не больше“».

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22 июля свадебная копилка «Дома-2» пополнилась: 19-летний Роман Капаклы и 30-летняя Марина Африкантова устроили праздник на Сейшелах. Законным браком союз телегероев назвать нельзя, на территории РФ такая роспись силы не имеет. Но сами «молодожены» счастливы и не думают об этом: Марина накануне свадьбы устроила веселый девичник, выбрала для церемонии платье в мелкий цветочек и сказала «да» своему юному спутнику. Роман также произнес клятву любви, а после выразил свои чувства на личной страничке:

«Это была сейшельская свадьба, «ненастоящая», как вы привыкли все говорить. На мой взгляд, свадьба настоящей становится не в тот момент, когда ее юридически заверили штампом в паспорте, а когда она несет дух и силу вашей любви. Поэтому желаю вам ни в коем случае не жить предрассудками других людей».

К слову, мама невесты и новоиспеченной супруги переменам в личной жизни дочери обрадовалась не слишком. Татьяна Африкантова призналась, что церемонию по телевизору не смотрела и свадебные игры Марины не одобряет: «Она уже два раза так делала, а в третий надо или выходить замуж, или оставить эту затею».

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Официальную церемонию Водонаева и ее избранник Алексей Косинус организовали в сентябре 2017-го во Дворце бракосочетания номер 1, куда не пустили никого из близких, даже сына Алены от первого брака. Богдан обиделся не на шутку, так что для мальчика решено было устроить торжество на бис: «Мы решили восполнить пробел и устроить праздник для нас троих. Ну а поскольку мы давно запланировали месяц отдыхать в Америке, почему бы и не Вегас? Это же настоящий рок-н-ролл!». Для повторной церемонии Алена выбрала церковь, показанную в фильме «Мальчишник в Вегасе», вновь надела свадебное платье и обвенчалась с возлюбленным — «без всяких там „ячеек общества“», под руководством милого старенького священника.

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Телеведущая и певец не первый месяц сводят с ума поклонников своими «загадочными» отношениями: парочку видели вместе в кафе, но артисты все отрицали; Влад и Регина отдыхали вместе и при этом именовали свой тандем друзьями; выходили вдвоем в свет, но роман не подтверждали — это еще не говоря о том, что фанаты Тодороенко надеются на ее скорое материнство. Наконец влюбленные прояснили свой статус, да еще как: сначала появились в обнимку на светской премии, а затем решили пожениться — практически на глазах у публики. В микроблогах артистов появились их счастливые фотографии с подписями «Согласна?» — «Согласна!». Теперь на безымянном пальчике Регины красуется кольцо с внушительным бриллиантом — остается лишь дождаться красивой церемонии.

А кто еще?

27 июля зарубежные СМИ удивили публику: по их данным, 37-летняя Мишель Уильямс тайно вышла замуж за инди-рок музыканта Фила Элверума, известного как Mount Eerie. Напомним, десять лет назад не стало ее супруга Хита Леджера, после чего актриса стала скрывать личную жизнь.

Покинул ряды холостяков и звезда мюзиклов «Призрак Оперы» и «Бал вампиров» Иван Ожогин : этим летом он женился на избраннице Елене, что тоже некоторое время предпочел держать в секрете.

21 июля самый красивый футболист сборной Хорватии Ведран Чорлука женился на участнице минувшего «Евровидения» Франке Бателич.

На торжестве присутствовали другие игроки национальной команды, в том числе и капитан, лучший игрок ЧМ-2018 Лука Модрич . Горько!

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