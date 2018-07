В Польше в предстоящем сезоне будет работать ВАР

Система видеопомощи арбитрам (ВАР) будет применяться в предстоящем сезоне чемпионата Польши , информирует пресс-служба Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). ВАР будет работать на всех 296 матчах экстралиги.

Напомним, что система была успешно опробована на Кубке конфедераций-2017, чемпионате мира-2018, а также в некоторых национальных чемпионатах и кубках.

VAR will be used live in all 296 league matches of the new 🇵🇱 @_Ekstraklasa_ season. We wish the Polish Football Association (@pzpn_pl), all fans, players, coaches, organisers and referees a successful season! pic.twitter.com/de5N3QLGGt

— The IFAB (@TheIFAB) 27 июля 2018 г.