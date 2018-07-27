В Диснейлендах по всему миру запретят пластиковые соломинки

Представители развлекательных парков Диснейленд объявили, что в их парках вместе с напитками больше не будут выдаваться пластиковые трубочки, ложки и мешалки для кофе. Таким образом представители сети собираются внести свой вклад в борьбу за сохранение окружающей среды, сообщает Mashable.

Новое ограничение вступит в силу в середине 2019 года. Исключение составит только Диснейленд в Токио. Представители Disney говорят, что новое правило поможет устранить проблему утилизации и переработки 175 миллионов соломинок и 13 миллионов мешалок в год.

We’re making a global commitment to minimize single-use plastic waste by eliminating plastic straws, stirrers and polystyrene cups, reducing plastic shopping bags, and cutting in-room plastics by 80%: https://t.co/pd0AGZeCUs pic.twitter.com/X2DP40spRe

— Disney Parks (@DisneyParks) 26 июля 2018 г.

Представители Disney пока не объявили, чем они заменят пластиковые трубочки и ложки. Ранее на подобный шаг пошли представители Starbucks , однако решение компании раскритиковали люди с ограниченными возможностями, заявившие, что отказ от соломинок может помешать им наслаждаться продукцией фирмы.

Пресс-секретарь Disney Стефани Кристин Корсетт заявила, что в курсе этой проблемы.

"Потребности людей с особыми нуждами крайне важны для нас. Мы сделаем все, чтобы их пребывание в наших парках было комфортным", — отметила Корсетт.