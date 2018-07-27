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В Диснейлендах по всему миру запретят пластиковые соломинки
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В Диснейлендах по всему миру запретят пластиковые соломинки 

Вести.Ru 27 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Представители развлекательных парков Диснейленд объявили, что в их парках вместе с напитками больше не будут выдаваться пластиковые трубочки, ложки и мешалки для кофе. Таким образом представители сети собираются внести свой вклад в борьбу за сохранение окружающей среды, сообщает Mashable.
Новое ограничение вступит в силу в середине 2019 года. Исключение составит только Диснейленд в Токио. Представители Disney говорят, что новое правило поможет устранить проблему утилизации и переработки 175 миллионов соломинок и 13 миллионов мешалок в год.
We’re making a global commitment to minimize single-use plastic waste by eliminating plastic straws, stirrers and polystyrene cups, reducing plastic shopping bags, and cutting in-room plastics by 80%: https://t.co/pd0AGZeCUs pic.twitter.com/X2DP40spRe
— Disney Parks (@DisneyParks) 26 июля 2018 г.
Представители Disney пока не объявили, чем они заменят пластиковые трубочки и ложки. Ранее на подобный шаг пошли представители Starbucks, однако решение компании раскритиковали люди с ограниченными возможностями, заявившие, что отказ от соломинок может помешать им наслаждаться продукцией фирмы.
Пресс-секретарь Disney Стефани Кристин Корсетт заявила, что в курсе этой проблемы.
"Потребности людей с особыми нуждами крайне важны для нас. Мы сделаем все, чтобы их пребывание в наших парках было комфортным", — отметила Корсетт.
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