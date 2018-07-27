В Дарвиновском музее можно увидеть доисторических обитателей Москвы и Подмосковья

Входная зона мультимедийной интерактивной экспозиции «Пройди путем эволюции» преобразилась в ленту времени, переносящую посетителей на сотни миллионов лет назад, когда на территории Подмосковья плескалось теплое море, полное удивительных существ.

Окаменелые остатки древних трилобитов и панцирной рыбы, аммонитов и белемнитов, морских ежей и лилий, вымершей рептилии ихтиозавра и ископаемой акулы кладоселахия сохранились до наших дней, и их можно даже потрогать. Невероятно, но факт: все эти гигантские рыбы, моллюски и ящеры когда-то обитали здесь, в центральной части Восточно-Европейской равнины.

Познакомившись с древними «земляками», посетители смогут отправиться в путешествие по экспозиции «Пройди путем эволюции» и проследить весь путь развития жизни на Земле длиной в 4,5 миллиарда лет.