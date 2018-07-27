Ещё
В Дарвиновском музее можно увидеть доисторических обитателей Москвы и Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дарвиновском музее можно увидеть доисторических обитателей Москвы и Подмосковья 

Твоя Газета 27 июля 2018
Фото: Твоя Газета
Входная зона мультимедийной интерактивной экспозиции «Пройди путем эволюции» преобразилась в ленту времени, переносящую посетителей на сотни миллионов лет назад, когда на территории Подмосковья плескалось теплое море, полное удивительных существ.
Окаменелые остатки древних трилобитов и панцирной рыбы, аммонитов и белемнитов, морских ежей и лилий, вымершей рептилии ихтиозавра и ископаемой акулы кладоселахия сохранились до наших дней, и их можно даже потрогать. Невероятно, но факт: все эти гигантские рыбы, моллюски и ящеры когда-то обитали здесь, в центральной части Восточно-Европейской равнины.
Познакомившись с древними «земляками», посетители смогут отправиться в путешествие по экспозиции «Пройди путем эволюции» и проследить весь путь развития жизни на Земле длиной в 4,5 миллиарда лет.
Твоя Газета: последние новости
В подразделениях ОК «Юго-Запад» «Академическое» и «Севастопольское» прошел День открытых дверей Сергей Собянин: Реконструкция МКЖД выполнена на 78% МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре в субботу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала39
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле6
ОБСЕ хочет в Крым3
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение