33 фильма о вторжении инопланетян 

К выходу на ivi британского фантастического фильма «Восстание» мы собрали 33 фильма, объединенных общим мотивом: на Землю прилетают инопланетяне и людям от этого становится сильно некомфортно. А вот дальше создатели картин выворачивают сюжеты кто во что горазд.
Тихое место
A Quiet Place, 2018
Тихое место
Восстание
Revolt, 2017
Восстание
Притяжение
Притяжение
Прибытие
Arrival, 2016
Прибытие
5-я волна
The 5th Wave, 2016
5-я волна
Кловерфилд, 10 10 Cloverfield Lane, 2016
Кловерфилд, 10 Пиксели
Pixels, 2015
Пиксели
Грань будущего
Edge of Tomorrow, 2014
Грань будущего
Обливион
Oblivion, 2013
Обливион
Тихоокеанский рубеж
Pacific Rim, 2013
Тихоокеанский рубеж
Армагеддец
The World’s End, 2013
Армагеддец
Морской бой Battleship, 2012
Морской бой Дружинники
The Watch, 2012
Дружинники
Чужие на районе
Attack the Block, 2011
Чужие на районе
Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
Battle Los Angeles, 2011
Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
Ковбои против пришельцев
Cowboys & Aliens, 2011
Ковбои против пришельцев
Фантом
Фантом
Монстры
Monsters, 2010
Монстры
Скайлайн
Skyline, 2010
Скайлайн
Район №9 District 9, 2009
Район №9 День Триффидов
The Day of the Triffids, 2009
День Триффидов
Абсолютное вторжение
High Plains Invaders, 2009
Абсолютное вторжение
День, когда Земля остановилась
The Day the Earth Stood Still, 2008
День, когда Земля остановилась
Вторжение
The Invasion, 2007
Вторжение
Трансформеры
Transformers, 2007
Трансформеры
Последние дни планеты Земля
Final Days of Planet Earth, 2006
Последние дни планеты Земля
Война миров
War of the Worlds, 2005
Война миров
Эволюция
Evolution, 2001
Эволюция
День независимости
Independence Day, 1996
День независимости
Марс атакует!
Mars Attacks! 1996
Марс атакует!
Похитители тел Body Snatchers, 1993
Похитители тел Хищник
Predator, 1987
Хищник
Близкие контакты третьей степени
Close Encounters of the Third Kind, 1977
Близкие контакты третьей степени