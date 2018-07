33 фильма о вторжении инопланетян

К выходу на ivi британского фантастического фильма «Восстание» мы собрали 33 фильма, объединенных общим мотивом: на Землю прилетают инопланетяне и людям от этого становится сильно некомфортно. А вот дальше создатели картин выворачивают сюжеты кто во что горазд.

Тихое место

A Quiet Place, 2018

Восстание

Revolt, 2017

Притяжение

Прибытие

Arrival, 2016

5-я волна

The 5th Wave, 2016

Кловерфилд, 10 10 Cloverfield Lane, 2016

Pixels, 2015

Грань будущего

Edge of Tomorrow, 2014

Обливион

Oblivion, 2013

Тихоокеанский рубеж

Pacific Rim, 2013

Армагеддец

The World’s End, 2013

Морской бой Battleship, 2012

The Watch, 2012

Чужие на районе

Attack the Block, 2011

Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес

Battle Los Angeles, 2011

Ковбои против пришельцев

Cowboys & Aliens, 2011

Фантом

Монстры

Monsters, 2010

Скайлайн

Skyline, 2010

Район №9 District 9, 2009

The Day of the Triffids, 2009

Абсолютное вторжение

High Plains Invaders, 2009

День, когда Земля остановилась

The Day the Earth Stood Still, 2008

Вторжение

The Invasion, 2007

Трансформеры

Transformers, 2007

Последние дни планеты Земля

Final Days of Planet Earth, 2006

Война миров

War of the Worlds, 2005

Эволюция

Evolution, 2001

День независимости

Independence Day, 1996

Марс атакует!

Mars Attacks! 1996

Похитители тел Body Snatchers, 1993

Predator, 1987

Близкие контакты третьей степени

Close Encounters of the Third Kind, 1977

