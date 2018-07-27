В Перми по Мулянке плавали лодки-драконы

В акватории реки Мулянки в четвёртый раз состоялись соревнования на лодках класса дракон. В них принимали участие сборные команды производственных коллективов и предприятий, общественных организаций Дзержинского района.

Участники соревнованись на скорость: кто быстрее других проплывёт дистанцию в 200 метров. В каждой команде было по шесть мужчин, четыре женщины и по одному барабанщику, который задавал ритм гребцам и помогал тем самым быстрее добраться до финиша.

У лодок экзотический вид: на корме находится голова дракона.

Зрители с азартом следили за соревнованиями. Кроме того, для них выступили спортсмены Пермской краевой федерации айкидо, танцоры в костюмах моряков. Для детей работал батут.