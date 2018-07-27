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В Перми по Мулянке плавали лодки-драконы
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В Перми по Мулянке плавали лодки-драконы 

АиФ Пермь 27 июля 2018
Фото: АиФ Пермь
В акватории реки Мулянки в четвёртый раз состоялись соревнования на лодках класса дракон. В них принимали участие сборные команды производственных коллективов и предприятий, общественных организаций Дзержинского района.
Участники соревнованись на скорость: кто быстрее других проплывёт дистанцию в 200 метров. В каждой команде было по шесть мужчин, четыре женщины и по одному барабанщику, который задавал ритм гребцам и помогал тем самым быстрее добраться до финиша.
У лодок экзотический вид: на корме находится голова дракона.
Зрители с азартом следили за соревнованиями. Кроме того, для них выступили спортсмены Пермской краевой федерации айкидо, танцоры в костюмах моряков. Для детей работал батут.
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