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Звезда сериала «Счастливы вместе» отказалась выходить замуж за возлюбленного
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Звезда сериала «Счастливы вместе» отказалась выходить замуж за возлюбленного 

Teleprogramma.pro 27 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
38-летняя актриса Наталья Бочкарева отметила свой день рождения в узком кругу семьи. Артистка не слишком часто рассказывает о личной жизни, но недавно все же решила сделать исключение.
Напомним, что Бочкарева развелась со своим мужем-юристом в 2010 году, но долгое время скрывала этот факт, так как не хотела привлекать внимание общественности к своей личной жизни. От брака у нее остался сын Ваня и дочка Маша. Как оказалось, сердце Натальи уже занято — она встретила мужчину, с которым обрела счастье.
Сейчас Бочкарева и ее избранник живут вместе — не так давно актриса переехала к любимому мужчине. При этом выходить замуж Наталья не спешит, так как считает, что штамп в паспорте вряд ли улучшит их отношения.
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«Да, мы живем вместе. Мы вдвоем, и у нас все хорошо. Что касается колечка, то для меня эта игра в «предложение-помолвку-свадьбу» уже давно не актуальна. Мой любимый довольно часто дарит мне ювелирные украшения и без повода. Мы действительно счастливы вместе даже без официально узаконенных отношений. Надеюсь, это уже навсегда. Выходить замуж точно не планирую», — рассказала актриса для «СтарХита».
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