Звезда сериала «Счастливы вместе» отказалась выходить замуж за возлюбленного

38-летняя актриса Наталья Бочкарева отметила свой день рождения в узком кругу семьи. Артистка не слишком часто рассказывает о личной жизни, но недавно все же решила сделать исключение.

Напомним, что Бочкарева развелась со своим мужем-юристом в 2010 году, но долгое время скрывала этот факт, так как не хотела привлекать внимание общественности к своей личной жизни. От брака у нее остался сын Ваня и дочка Маша. Как оказалось, сердце Натальи уже занято — она встретила мужчину, с которым обрела счастье.

Сейчас Бочкарева и ее избранник живут вместе — не так давно актриса переехала к любимому мужчине. При этом выходить замуж Наталья не спешит, так как считает, что штамп в паспорте вряд ли улучшит их отношения.

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