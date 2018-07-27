Белую медведицу из Московского зоопарка перевезли в Нижний Новгород

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Самку белого медведя Симону, которая жила в Московском зоопарке с 1994 года, отправили в нижегородский зоопарк «Лимпопо». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

"Мы заботимся обо всех наших животных и стараемся сделать так, чтобы и в преклонном возрасте у них были достойные и максимально комфортные условия. Именно поэтому было принято решение передать медведицу Симону в «Лимпопо», где был построен отличный вольер, соответствующий всем стандартам содержания белых медведей", — приводит пресс-служба слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

По словам Акуловой, за годы жизни в Московском зоопарке Симона привыкла к публике, любит наблюдать за посетителями. Директор зоопарка считает, что медведице не хватало внимания посетителей в Центре воспроизводства редких видов, где Симона содержалась последние два года. «Уверена, что в „Лимпопо“ наша Симона быстро станет любимицей посетителей и будет получать достаточно внимания с их стороны.

А мы в свою очередь продолжим следить за ее благополучием и делиться с коллегами из „Лимпопо“ опытом по содержанию белых медведей медведей», — добавила Акулова.

В зоопарке Нижнего Новгорода для белой медведицы построили новый просторный вольер с большим бассейном, внутренним помещением и множеством элементов обогащения среды обитания. Ранее в «Лимпопо», белые медведи никогда прежде не содержались, поэтому появление на экспозиции Симоны стало настоящим событием для всего Нижнего Новгорода, жители которого теперь смогут полюбоваться на белую медведицу. «Решение отправить белую медведицу на временное содержание в „Лимпопо“ было принято в рамках российской программы по сохранению популяции данного вида в неволе, которую с 2016 года ведет Союз зоопарков и аквариумов России (СоЗАР)», — говорится в сообщении зоопарка.

За время своего пребывания в Московском зоопарке Симона много раз приносила потомство, а ее подросшие медвежата отправлялись в ведущие зоопарки Европы, России, Японии Австралии в рамках международной программы по сохранению популяции белых медведей в неволе.