Пользователи «Твиттера» выбирают самые невыносимые слова в мире

Зарубежные «Твиттер»-блогеры запустили флешмоб #3WordsICannotStand ("Три слова, которые я не выношу), чтобы выяснить самые ненавистные слова на планете. Помимо имен политических лидеров, в топ попали «Сейчас утро понедельника», «Мы можем поговорить?» и «Пива больше нет».

Среди лидирующих слов и словосочетаний оказались имена известных политиков, например, весьма популярен нынешний президент США

#3WordsICannotStand Donald James Trump

— 🖕🏻Aunt Crabby calls Bullshit 🖕🏻 (@DearAuntCrabby) 26 июля 2018 г.

Trump is president #3WordsICannotStand

— Taylor 🎧🐥 (@taylorwitles) 26 июля 2018 г.

Далее идут выражение, связанные с работой и окончанием отдыха.

"Пора за работу"

#3WordsICannotStand Time For Work pic.twitter.com/62r2jcTjdO

— Lisa 😻 (@Lisaley) 26 июля 2018 г.

"Наступило утро понедельника"

It's Monday morning. #3WordsICannotStand pic.twitter.com/4L3ZyJqsrN

— ❀ Sɪᴍᴏɴᴇ Bʀᴀɴɴᴏɴ ❀ (@Simbra75) 26 июля 2018 г.

"Выходным пришел конец"

The Weekend’s Over #3WordsICannotStand pic.twitter.com/7xiTxC2IDs

— Redhead🧜‍♀️Mermaid (@MischievousLiz) 26 июля 2018 г.

Также пользователи «Твиттера» любят выпивать и вкусно есть, а вот перспектива пойти в спортзал вызывает у них ужас.

"Еды больше нет"

There’s no food #3WordsICannotStand

— Zac✌🏽🏈 (@newc88) 26 июля 2018 г.

"Пиво полностью закончилось"

1. Out 2. Of 3. Beer #3WordsICannotStand

— Dale Ghost 👻👻 (@stlsaint2) 26 июля 2018 г.

"Диета и упражнения"

Diet and exercise. #3WordsICannotStand

— Dirtbox Murphy (@NeilMurphy327) 26 июля 2018 г.