Пользователи «Твиттера» выбирают самые невыносимые слова в мире 

Зарубежные «Твиттер»-блогеры запустили флешмоб #3WordsICannotStand ("Три слова, которые я не выношу), чтобы выяснить самые ненавистные слова на планете. Помимо имен политических лидеров, в топ попали «Сейчас утро понедельника», «Мы можем поговорить?» и «Пива больше нет».
Среди лидирующих слов и словосочетаний оказались имена известных политиков, например, весьма популярен нынешний президент США.
#3WordsICannotStand Donald James Trump
— 🖕🏻Aunt Crabby calls Bullshit 🖕🏻 (@DearAuntCrabby) 26 июля 2018 г.
Trump is president #3WordsICannotStand
— Taylor 🎧🐥 (@taylorwitles) 26 июля 2018 г.
Далее идут выражение, связанные с работой и окончанием отдыха.
"Пора за работу"
#3WordsICannotStand Time For Work pic.twitter.com/62r2jcTjdO
— Lisa 😻 (@Lisaley) 26 июля 2018 г.
"Наступило утро понедельника"
It's Monday morning. #3WordsICannotStand pic.twitter.com/4L3ZyJqsrN
— ❀ Sɪᴍᴏɴᴇ Bʀᴀɴɴᴏɴ ❀ (@Simbra75) 26 июля 2018 г.
"Выходным пришел конец"
The Weekend’s Over #3WordsICannotStand pic.twitter.com/7xiTxC2IDs
— Redhead🧜♀️Mermaid (@MischievousLiz) 26 июля 2018 г.
Также пользователи «Твиттера» любят выпивать и вкусно есть, а вот перспектива пойти в спортзал вызывает у них ужас.
"Еды больше нет"
There’s no food #3WordsICannotStand
— Zac✌🏽🏈 (@newc88) 26 июля 2018 г.
"Пиво полностью закончилось"
1. Out 2. Of 3. Beer #3WordsICannotStand
— Dale Ghost 👻👻 (@stlsaint2) 26 июля 2018 г.
"Диета и упражнения"
Diet and exercise. #3WordsICannotStand
— Dirtbox Murphy (@NeilMurphy327) 26 июля 2018 г.