Мэр Димитровграда побывал в зоопарке, на который жаловались горожане

Мэр Димитровграда Ульяновской области Алексей Кошаев побывал в зоопарке на улице Дрогобычской, на который регулярно поступают жалобы от горожан. Об этом глава города сообщил на своей странице в Facebook.

«Жители жалуются на рычание и скуление животных по ночам. Сетовали и зоозащитники на то, что питомцы выглядят истощенно и находятся в явно не лучших условиях», — пояснил Алексей Кошаев.

По его словам, «чтобы увидеть все воочию и выслушать мнение знающих людей, он сам посетил зоопарк».

«Картина действительно не радующая. Объясняется это тем, что сейчас подобные передвижные зоопарки находятся в загоне: их не принимают города, в которых очень жесткая позиция зоозащитников; не хватает денег и на полноценное обеспечение жизни животных в Димитровграде. Результат — расформирование зоопарка. Сейчас владельцы ищут новых хозяев для животных. Для большинства из них судьба уже решена. Поэтому, как только будет пристроено последнее животное, жители порта вздохнут с облегчением», — написал Алексей Кошаев.

Мэр отметил, что сейчас он оказывает зоопарку всевозможную поддержку — от корма, до оформления необходимых документов для передачи животных в заповедники.

Фото: официальная страница мэра Димировграда в Facebook