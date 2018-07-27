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Мэр Димитровграда побывал в зоопарке, на который жаловались горожане
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Мэр Димитровграда побывал в зоопарке, на который жаловались горожане 

РИА «ФедералПресс» 27 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Мэр Димитровграда Ульяновской области Алексей Кошаев побывал в зоопарке на улице Дрогобычской, на который регулярно поступают жалобы от горожан. Об этом глава города сообщил на своей странице в Facebook.
«Жители жалуются на рычание и скуление животных по ночам. Сетовали и зоозащитники на то, что питомцы выглядят истощенно и находятся в явно не лучших условиях», — пояснил Алексей Кошаев.
По его словам, «чтобы увидеть все воочию и выслушать мнение знающих людей, он сам посетил зоопарк».
«Картина действительно не радующая. Объясняется это тем, что сейчас подобные передвижные зоопарки находятся в загоне: их не принимают города, в которых очень жесткая позиция зоозащитников; не хватает денег и на полноценное обеспечение жизни животных в Димитровграде. Результат — расформирование зоопарка. Сейчас владельцы ищут новых хозяев для животных. Для большинства из них судьба уже решена. Поэтому, как только будет пристроено последнее животное, жители порта вздохнут с облегчением», — написал Алексей Кошаев.
Мэр отметил, что сейчас он оказывает зоопарку всевозможную поддержку — от корма, до оформления необходимых документов для передачи животных в заповедники.
Фото: официальная страница мэра Димировграда в Facebook
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