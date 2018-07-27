Ещё
«АиФ-Прикамье» объявляет фотоконкурс «Рыба моей мечты»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«АиФ-Прикамье» объявляет фотоконкурс «Рыба моей мечты» 

АиФ Пермь 27 июля 2018
Фото: АиФ Пермь
Как известно, одно из самых популярных хобби в Пермском крае — рыбалка.
Если вы заядлый рыбак или просто любитель, но уже можете похвастаться своим уловом, приглашаем вас принять участие в нашем конкурсе. От вас фотография, от нас — призы.
Пришлите фото, на которых изображён сам рыбак в процессе ловли или уже с уловом. Наличие человека на фото обязательно. Отправьте снимок на наш электронный адрес: aif@aif.perm.ru (обязательно подпишите: кто, где, когда ловит или выловил рыбу, как называется эта рыба, укажите номер телефона). Снимки можно присылать в сообщения в нашей группе в «ВКонтакте», или по адресу: 614070, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, «АиФ-Прикамье», с пометкой «На конкурс „Рыба моей мечты“.
Фото принимаются до 10 сентября. Они будут опубликованы в газете и на сайте. Определять трёх победителей будем методом голосования на нашем портале perm.aif.ru. Голосование начнётся 11 сентября и продлится до 25 сентября. Кто наберёт наибольшее количество голосов, тот и получит приз.
Ждём снимки рыбацкого счастья и определяем лучших рыбаков!
АиФ Пермь: последние новости
Новорожденного альпаку в пермском зоопарке назвали в часть Игоря Акинфеева В Перми по Мулянке плавали лодки-драконы В центре Перми взорвался гироскутер, на котором катался мальчик
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала39
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле6
ОБСЕ хочет в Крым3
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение