«АиФ-Прикамье» объявляет фотоконкурс «Рыба моей мечты»

Как известно, одно из самых популярных хобби в Пермском крае — рыбалка.

Если вы заядлый рыбак или просто любитель, но уже можете похвастаться своим уловом, приглашаем вас принять участие в нашем конкурсе. От вас фотография, от нас — призы.

Пришлите фото, на которых изображён сам рыбак в процессе ловли или уже с уловом. Наличие человека на фото обязательно. Отправьте снимок на наш электронный адрес: aif@aif.perm.ru (обязательно подпишите: кто, где, когда ловит или выловил рыбу, как называется эта рыба, укажите номер телефона). Снимки можно присылать в сообщения в нашей группе в «ВКонтакте», или по адресу: 614070, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, «АиФ-Прикамье», с пометкой «На конкурс „Рыба моей мечты“.

Фото принимаются до 10 сентября. Они будут опубликованы в газете и на сайте. Определять трёх победителей будем методом голосования на нашем портале perm.aif.ru. Голосование начнётся 11 сентября и продлится до 25 сентября. Кто наберёт наибольшее количество голосов, тот и получит приз.

Ждём снимки рыбацкого счастья и определяем лучших рыбаков!