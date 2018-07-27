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В ряде округов Калифорнии объявили режим ЧП из-за пожаров
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В ряде округов Калифорнии объявили режим ЧП из-за пожаров 

РИА Новости 27 июля 2018
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Режим ЧП объявлен в трех округах американского штата Калифорния из-за природных пожаров, в результате которых уже погиб один человек, сообщается на сайте губернатора штата Джерри Брауна.
Согласно заявлениям, опубликованным на сайте, режим ЧС был объявлен в округах Марипоса, Риверсайд и Шаста.
"Пожар, который охватил более 43 тысяч акров земли (более 17 тысяч гектаров), все еще представляет угрозу для домов и других строений, что требует эвакуации жителей", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось об эвакуации 12 тысяч человек. Полиция Калифорнии задержала одного автомобилиста для допроса после того, как поступило сообщение о подозрительном транспортном средстве возле отправной точки пожара в округе Риверсайд.
Губернатор Калифорнии также подтвердил гибель одного человека из-за пожаров. Речь идет о сотруднике департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата, который погиб во время ликвидации возгорания. По данным СМИ, пострадали несколько пожарных.
#CranstonFire [update] off Highway 74 and Control Road, east of Hemet (Riverside County) is now 7,500 acres and 3% contained. Unified Command: @CAL FIRE @CALFIRERRU and @SanBernardinoNF https://t.co/tEZx1sWTCZ pic.twitter.com/IamUgdKpDA
— CAL FIRE (@CAL_FIRE) 27 июля 2018 г.
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