В ряде округов Калифорнии объявили режим ЧП из-за пожаров

МОСКВА , 27 июл — РИА Новости . Режим ЧП объявлен в трех округах американского штата Калифорния из-за природных пожаров, в результате которых уже погиб один человек, сообщается на сайте губернатора штата Джерри Брауна.

Согласно заявлениям, опубликованным на сайте, режим ЧС был объявлен в округах Марипоса, Риверсайд и Шаста.

"Пожар, который охватил более 43 тысяч акров земли (более 17 тысяч гектаров), все еще представляет угрозу для домов и других строений, что требует эвакуации жителей", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось об эвакуации 12 тысяч человек. Полиция Калифорнии задержала одного автомобилиста для допроса после того, как поступило сообщение о подозрительном транспортном средстве возле отправной точки пожара в округе Риверсайд.

Губернатор Калифорнии также подтвердил гибель одного человека из-за пожаров. Речь идет о сотруднике департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата, который погиб во время ликвидации возгорания. По данным СМИ, пострадали несколько пожарных.

#CranstonFire [update] off Highway 74 and Control Road, east of Hemet (Riverside County) is now 7,500 acres and 3% contained. Unified Command: @CAL FIRE @CALFIRERRU and @SanBernardinoNF https://t.co/tEZx1sWTCZ pic.twitter.com/IamUgdKpDA

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) 27 июля 2018 г.