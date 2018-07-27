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Названы самые популярные развлечения москвичей
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Названы самые популярные развлечения москвичей 

ТК «Звезда» 27 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Эксперты определили, как москвичи предпочит проводят свободное время.
Жители столицы посещают культурные и развлекательные мероприятия примерно шесть раз в год. При этом 33% средств москвичи тратят на театры и музеи.
Примерно 27% от общего числа расходов на досуг уходит у жителей мегаполиса на кинотеатры. На третье место вышли квесты, тиры, пейнтбол и картинг — 10% от потраченных средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Остальная часть затрат уходит на оплата детских игровых комнат, аттракционов, походы в цирк., а также посещение зоопарков, дельфинариумов и океанариумов.
Наименьший интерес для москвичей представляют аквапарки, боулинг, бильярд и компьютерные клубы.
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