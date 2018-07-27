Названы самые популярные развлечения москвичей

Эксперты определили, как москвичи предпочит проводят свободное время.

Жители столицы посещают культурные и развлекательные мероприятия примерно шесть раз в год. При этом 33% средств москвичи тратят на театры и музеи.

Примерно 27% от общего числа расходов на досуг уходит у жителей мегаполиса на кинотеатры. На третье место вышли квесты, тиры, пейнтбол и картинг — 10% от потраченных средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Остальная часть затрат уходит на оплата детских игровых комнат, аттракционов, походы в цирк., а также посещение зоопарков, дельфинариумов и океанариумов.

Наименьший интерес для москвичей представляют аквапарки, боулинг, бильярд и компьютерные клубы.