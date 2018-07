Эктор Бельерин в третий раз поменял номер в «Арсенале» 

"7 лет назад мне сделали такой подарок, когда я перешел в «Арсенал». Сейчас я с гордостью могу носить в «Арсенале» номер 2", — написал Бельерин в Твиттере.

7 years ago I was presented with this gift when signing for @Arsenal. Now I can proudly wear the Arsenal number 2! #DreamComeTrue 🙏 pic.twitter.com/oGER956fh3