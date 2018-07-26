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Эктор Бельерин в третий раз поменял номер в «Арсенале»
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Эктор Бельерин в третий раз поменял номер в «Арсенале» 

Спорт-Экспресс 26 июля 2018
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин в новом сезоне будет выступать под номером 2. Изначально он выступал под номером 40, затем под номером 39, после этого — под номером 24. Бельерин выложил в Твиттере фото с футболкой с номером 2, которую он получил после перехода в лондонский клуб.
"7 лет назад мне сделали такой подарок, когда я перешел в «Арсенал». Сейчас я с гордостью могу носить в «Арсенале» номер 2", — написал Бельерин в Твиттере.
7 years ago I was presented with this gift when signing for @Arsenal. Now I can proudly wear the Arsenal number 2! #DreamComeTrue 🙏 pic.twitter.com/oGER956fh3
— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) 26 июля 2018 г.
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