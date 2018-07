Брат Гарета Бэрри погиб в автокатастрофе

Брат полузащитника «Вест Бромвича» Гарета Бэрри Марк погиб в автокатастрофе, сообщает BBC. 19 июля «Мерседес» 38-летнего художника и декоратора столкнулся с «Ниссаном».

Бэрри получил дополнительный отпуск в связи с трагедией и на этой неделе вернулся к тренировкам.

"Вест Бромвич" и бывший клуб Бэрри «Манчестер Сити» уже выразили соболезнования футболисту. Бэрри — рекордсмен по матчам в английской премьер-лиге (653).

Albion today offer their condolences to Gareth Barry following confirmation that his brother Marc was killed in a road traffic accident last week. #WBAhttps://t.co/vEwTmhD0J5

— West Bromwich Albion (@WBA) 26 июля 2018 г.

The thoughts of everyone at Manchester City are with Gareth Barry and his family at this difficult time.

— Manchester City (@ManCity) 26 июля 2018 г.